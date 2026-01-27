Escándalo en la Copa de África: denunciaron que tres jugadores de Senegal fueron “envenenados”

A nueve días de su finalización, la Copa Africana de Naciones sigue dejando capítulos por contar. La estrella de la selección de Senegal, Ismail Jakobs, sugirió que tres compañeros suyos podrían haber sido envenenados deliberadamente en los días previos al partido definitorio contra Marruecos.

“Mi sospecha personal es que tres de nuestros jugadores se envenenaron, y no fue una intoxicación alimentaria común y corriente en la que simplemente vomitaron o algo así. Estos tres jugadores realmente se desplomaron juntos”, remarcó el futbolista del Galatasaray ante el medio Sportdigital.

En ese sentido, el futbolista senegalés detalló la secuencia de acontecimientos, describiendo cómo Krepin Diatta se enfermó por primera vez en el vestuario. “Eso ya fue muy, muy aterrador”, recordó. Asimismo, Ousseynou Niang se desplomó durante el calentamiento, seguido de Pape Matar Sarr, quien cayó durante un descanso. “No quiero acusar a nadie, pero definitivamente no fue una coincidencia”, añadió Jakobs.

El exfutbolista del Monaco abrió una nueva polémica a nueve días de que Senegal levantara su segunda Copa Africana ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

“Los tres ni siquiera podían meter la lengua. Se desplomaron. Sudando. Krepin ni siquiera podía mantener la cabeza erguida antes del partido. Vomitaba a ratos”. Posteriormente, el futbolista del Galatasaray detalló que Diatta, Niang y Sarr fueron hospitalizados en Rabat antes del partido por precaución.

Hasta el momento, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) no realizó un pronunciamiento oficial después de las declaraciones de Jakobs. Cabe señalar que la federación africana inició una investigación por la conducta que mostraron los jugadores de Senegal en la final contra Marruecos, donde abandonaron el campo de juego luego de que el árbitro sancionara un penal en favor de los marroquíes en el último minuto del tiempo reglamentario.

La decisión de que Senegal se marchara a los vestuarios fue tomada por su entrenador Pape Thiaw, que fue suspendido indefinidamente por la CAF Mosa'ab Elshamy - AP

Una toalla ya había generado problemas en la final

Durante la final de la Copa Africana de Naciones, además del penal agónico que falló el local Brahim Díaz, un hecho llamó la atención por fuera del campo de juego. Durante el choque entre las selecciones de Marruecos y Senegal, las miradas giraron hacia la pelea entre auxiliares y jugadores marroquíes, que se pelearon con el arquero suplente senegalés, Yehvann Diouf, que defendía la toalla azul que usaba Édouard Mendy, el titular.

La escena, insólita para una definición continental, se convirtió rápidamente en tema de debate y viralización en las redes sociales. La “batalla” por la toalla se desató bajo una intensa lluvia, mientras el equipo senegalés defendía su arco tras haber regresado al terreno luego tras la protesta por un penal concedido a Marruecos.

La tensión del momento se intensificó cuando jugadores como Ismael Saibari, mediocampista de Marruecos, se acercaron al arco rival con el objetivo de hacerse con la toalla que tenía Mendy, que el arquero titular utilizaba para secar sus guantes y mantener el agarre del balón debajo del aguacero.

Le travail de Yehvan Diouf les gars😭 t'as le respect de tout un pays, SOLDAT 🙌🏾🦁🇸🇳

Tu merites des coeurs ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/dmEQNWNTbc — MEC BIEN 😎🇸🇳 (@ElHadji_Ndoye09) January 19, 2026

En las redes se viralizaron imágenes de la pelea por la toalla. Incluso, no sólo los suplentes de Marruecos intentaron arrebatarle a Mendy la toalla, sino que hasta los alcanzapelotas y algunos auxiliares participaron en el escandaloso momento.

En cierto punto, hasta tres jóvenes intentaron rodear a Yehvann Diouf, arquero suplente de Senegal, que se interpuso de manera decidida para evitar que se lleven la toalla. Diouf, según las imágenes difundidas a través de las redes sociales, optó por lanzarse al suelo y cubrir el objeto disputado con su propio cuerpo, mientras los alcanzapelotas trataban de arrastrarlo por las piernas.