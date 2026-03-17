La CAF le quitó el título a Senegal y declara a Marruecos campeón de la Copa Africana de Naciones

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) resolvió uno de los episodios más controvertidos de los últimos tiempos y proclamó a Marruecos campeón de la Copa Africana de Naciones 2025 tras sancionar a Senegal con la pérdida de la final. El organismo determinó que el encuentro, disputado en Rabat el 18 de enero pasado, se registre como un 3-0 a favor del seleccionado marroquí, luego de considerar que el equipo senegalés —ganador por 1-0 el suplementario— incurrió en una infracción reglamentaria grave al abandonar el campo de juego antes de la finalización del partido.

La decisión se conoció a través de un comunicado oficial difundido este martes, en el que se detallaron los fundamentos de la resolución. “El Tribunal de Apelaciones de la CAF decidió que, en aplicación del artículo 84 del reglamento de la Copa Africana de Naciones, la selección de Senegal es declarada perdedora de la final, con el resultado registrado como 3-0 a favor de la Federación Real Marroquí de Fútbol”, indicó el texto.

The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

El fallo representa un giro abrupto respecto del desenlace original de la final, que había consagrado a Senegal tras imponerse 1-0 en tiempo suplementario, con gol de Pape Gueye. La resolución del tribunal revocó ese resultado y lo reemplazó por una derrota administrativa, en una decisión que no registra antecedentes recientes en instancias decisivas del torneo.

El partido disputado el 18 de enero en Rabat estuvo marcado por un clima de fuerte tensión. Los futbolistas senegaleses, encabezados por el entrenador Pape Thiaw, abandonaron el campo durante 15 minutos en el tiempo de descuento en señal de protesta, luego de un penal cobrado en contra sumado a otras quejas durante el partido, mientras que parte del público intentó ingresar al terreno de juego.

Tras la reanudación, el remate del delantero marroquí Brahim Díaz fue contenido por el arquero senegalés Édouard Mendy sin problemas, luego de que la picara al medio, y el conjunto africano terminó imponiéndose en el tiempo extra. La tensión ya se había incrementado minutos antes, cuando a Senegal se le anuló un gol por una supuesta infracción de Abdoulaye Seck sobre Achraf Hakimi, una acción que generó controversia a partir de las repeticiones televisivas.

Sin embargo, esos hechos quedaron bajo revisión y derivaron en la apelación presentada por la federación marroquí.

El momento en el que Edouard Mendy le ataja el penal a Brahim Díaz, luego de que el delantero marroquí pique la pelota al medio Youssef Loulidi� - AP�

En ese contexto, el Tribunal de Apelaciones resolvió hacer lugar al reclamo y dejar sin efecto la decisión previa del órgano disciplinario. “El recurso presentado por la Federación Real Marroquí de Fútbol es declarado admisible en la forma y es aceptado”, señaló el comunicado. A su vez, el organismo sostuvo que la conducta de Senegal “se encuadra dentro de los artículos 82 y 84 del reglamento”. Aunque el artículo 82, base del fallo actual, no había sido aplicado en la primera resolución disciplinaria, lo que refuerza el cambio de criterio en la instancia de apelación.

El reglamento citado por la CAF establece que “si, por cualquier motivo, un equipo se retira de la competición o abandona el terreno de juego antes del final reglamentario sin autorización del árbitro, se considerará perdedor y quedará eliminado de la competición”.

El documento también establece que la Federación Senegalesa de Fútbol infringió las normas disciplinarias a través del comportamiento de su equipo. “Se declara que la Federación Senegalesa de Fútbol, a través de la conducta de su equipo, infringió el artículo 82 del reglamento”, indicó el fallo. Cabe recordar que, hace más de un mes, habían sufrido una penalización, tanto económica como deportiva, con varias sanciones a jugadores y al entrenador. Pero esto ya va más allá, quitándole el título.

Senegal, que había festejado el título con miles de hinchas en su país, finalmente no sumaría el título en sus vitrinas Misper Apawu� - AP�

Más allá de la resolución principal, la CAF también revisó sanciones vinculadas a distintos incidentes ocurridos durante la final. En el caso del futbolista marroquí Ismaël Saibari, el tribunal confirmó una conducta indebida, aunque redujo la pena a dos partidos oficiales, con uno en suspenso, y anuló la multa económica que había sido impuesta en primera instancia.

Asimismo, el organismo responsabilizó a la federación marroquí por el accionar de los alcanzapelotas, uno de los tantos hechos insólitos ocurridos durante aquella final, y mantuvo sanciones económicas, aunque con montos reducidos. También confirmó una multa por interferencias en la zona de revisión del VAR y ajustó penalizaciones relacionadas con el uso de punteros láser en el estadio.

Hoy Yehvan Diouf, arquero suplente de Senegal, fue el MVP absoluto, en la Final de la Copa.



Así dejó la vida POR LA TOALLA de Mendy, que los alcanzapelotas marroquíes querían ROBAR para que no pudiera secar los guantes…



INCREÍBLE, JAJAJA. 😅🇸🇳 pic.twitter.com/uhgJGAGrur — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 19, 2026

El caso, de alto impacto institucional y deportivo a nivel mundial, podría escalar a una instancia superior. Según la agencia de noticias AP, la resolución aún puede ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, lo que abre un nuevo capítulo en una definición que ya quedó atravesada por la controversia.