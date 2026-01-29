La CAF impuso duras sanciones a Senegal y Marruecos por los incidentes en la final de la Copa Africana de Naciones

Tras el escándalo que empañó la final de la Copa Africana de Naciones 2025, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) resolvió aplicar severas sanciones disciplinarias a las federaciones de Senegal y Marruecos. El organismo continental detalló castigos deportivos y económicos que se aplicarán únicamente en torneos organizados por la entidad, aunque aún resta saber si la FIFA tomará medidas similares.

La final de la Copa Africana de Naciones disputada en Marruecos el 18 de enero de 2026 concluyó con un bochorno histórico que excedió ampliamente lo deportivo. En un clima caldeado y con escasa ejemplaridad por parte de protagonistas de ambos seleccionados, Senegal se consagró campeón tras vencer a Marruecos por 1-0 con gol en el tiempo suplementario, pero los incidentes durante el partido y las escenas de descontrol mancharon el cierre del torneo.

Pape Gueye fue el autor del único gol de la final que lo consagró a Senegal ABDEL MAJID BZIOUAT� - AFP�

La CAF, luego de analizar los informes arbitrales y las imágenes del encuentro, emitió un comunicado este jueves en el que anuncia una lluvia de sanciones contra las federaciones involucradas, sus entrenadores, futbolistas y hasta el cuerpo de alcanzapelotas, con el objetivo de preservar los principios de juego limpio e integridad que establece su Código Disciplinario.

Entre las decisiones más relevantes figura la suspensión del entrenador senegalés, Pape Bouna Thiaw, por cinco partidos oficiales de competiciones CAF y una multa de 100.000 dólares, por conducta antideportiva -quiso retirar al equipo del campo de juego tras la sanción de un penal en contra- y por desprestigiar al juego. Además, consideraron que Thiaw actuó en abierta violación de los valores fundamentales que rigen el deporte.

También fueron sancionados dos jugadores senegaleses: Iliman Cheikh Baroy Ndiaye e Ismaila Sarr, quienes deberán cumplir dos partidos de suspensión por agresiones verbales hacia el árbitro. Además, la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) deberá abonar tres multas distintas: dos de 300.000 dólares cada una por la conducta inapropiada de sus simpatizantes y del cuerpo técnico, y otra de 15.000 dólares debido a la acumulación de amonestaciones (cinco tarjetas en un solo partido).

Hinchas de Senegal son sacados de la cancha durante la final de la Copa Africana de Naciones contra Marruecos, el domingo 18 de enero de 2026, en Rabat. (AP Foto/Youssef Loulidi) Youssef Loulidi - AP

Del otro lado, la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) también fue alcanzada por la decisión del Tribunal Disciplinario. La figura de la selección, Achraf Hakimi, fue suspendido por dos partidos —uno de ellos en suspenso durante un año— por comportamiento indebido, mientras que Ismaël Saibari recibió tres fechas de suspensión y una multa de 100.000 dólares. Ambos futbolistas formaron parte del grupo que, durante el encuentro, invadió el área de revisión del VAR y cuestionó al árbitro con vehemencia.

En cuanto a la Federación marroquí, se le impusieron tres sanciones económicas: una de 200.000 dólares por el comportamiento de los alcanzapelotas del estadio, otra de 100.000 por la invasión al VAR por parte de su plantel y cuerpo técnico, y una tercera de 15.000 por el uso de punteros láser por parte del público local.

El momento más recordado de la final: Edouard Mendy se queda con la pelota luego de que Brahim Díaz la pique Youssef Loulidi� - AP�

La escena más recordada de la noche fue, sin dudas, la de varios futbolistas marroquíes forcejeando con el arquero suplente de Senegal, Yéhvann Diouf, para quitarle la toalla que utilizaba antes de los penales el titular, Edouaid Mendy, en medio de un clima de tensión que culminó en insultos y amenazas de retirada por parte de la delegación senegalesa. A pesar del descontrol, la CAF determinó que los castigos aplicados no alcanzarán -en principio- a torneos organizados por la FIFA, como la próxima Copa del Mundo, aunque el presidente Gianni Infantino había instado a que se tomaran “medidas ejemplares”.

El comunicado también confirma que fue rechazada la protesta elevada por la Federación Marroquí, que alegaba que el árbitro debió dar por finalizado el partido cuando los jugadores de Senegal abandonaron momentáneamente el campo. La CAF sostuvo que no hubo infracción al artículo 82 ni al artículo 84 del reglamento de la Copa Africana, desestimando así el pedido formal del conjunto local.

La dureza de las sanciones económicas evidencia la gravedad de los hechos ocurridos en Rabat, donde el espíritu deportivo fue relegado por una serie de actitudes impropias de una final continental. La CAF busca con estas medidas enviar un mensaje de tolerancia cero frente a las conductas que desnaturalizan el juego y atentan contra el prestigio de sus competiciones.

Resta saber si la FIFA tomará nota de lo ocurrido y decidirá actuar de oficio para extender las sanciones al plano global. Mientras tanto, Senegal celebró el título, pero su consagración quedó inevitablemente opacada por un episodio que será recordado más por su escándalo que por el fútbol.