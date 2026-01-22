El entrenador de Senegal explicó por qué decidió retirar a sus jugadores de la final ante Marruecos

La caótica definición de la Copa Africana de Naciones continúa dejando títulos. Quien se refirió a lo sucedido fue el entrenador de Senegal, Pape Thiaw, que defendió la decisión de su equipo de retirarse durante la final ante Marruecos del último domingo. El DT se expresó en sus redes sociales y dijo que fue una decisión emocional tomada en medio del caos del momento.

El domingo 18 de enero, Senegal abandonó el campo de juego en el tiempo de descuento de los 90 minutos cuando a la selección rival le cobraron un penal. Pero el motivo de esa medida fue que justo momentos inmediatamente anteriores, en el minuto 46 de esa segunda etapa, a Los Leones de la Teranga les anularon un gol que podría haber cambiado el resultado del partido y quizá el título.

“Nunca fue mi intención ir en contra de los principios del juego que tanto amo”, escribió Thiaw en su cuenta Instagram, acompañada por 10 imágenes de ese momento increíble para la selección que dirige. “Simplemente intenté proteger a mis jugadores de la injusticia. Lo que algunos tomarán como una violación de las reglas no es más que una reacción emocional ante la parcialidad de la situación. Tras consultar, decidimos reanudar el partido e ir a ganar este trofeo para ustedes”.

Pape Thiaw Instagram Pape Thiaw

Luego, pidió perdón por si esa actitud generó algún tipo de malestar: “Me disculpo si he podido herir a algunas personas, pero los amantes del fútbol entenderán que la emoción es parte integral de este deporte”, escribió, y luego agradeció al presidente de la nación, a su familia y a los futbolistas que formaron parte de la gesta histórica.

Sadio Mané fue quien incentivó a sus compañeros de Senegal para que regresaran. Una vez que todo volvió a la normalidad, Brahim Díaz ejecutó el penal para Marruecos. El remate del futbolista de Real Madrid, que la picó, fue detenido en la última acción del tiempo reglamentario por el arquero Edouard Mendy. Luego, Pape Guaye anotó el único gol del partido en tiempo extra para que Senegal gane 1-0.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, criticó al día siguiente la retirada de Senegal y la Federación de Fútbol de Marruecos dijo que estaba tomando acciones legales con la FIFA y la Confederación Africana de Fútbol porque “impactó significativamente el flujo normal del partido y el rendimiento de los jugadores”.

La decisión de conceder el penal provocó peleas alrededor del campo con jugadores rivales involucrados en la línea lateral mientras los guardias de seguridad luchaban con senegaleses detrás de una de las porterías. Algunos aficionados lograron entrar al campo donde continuaron peleando e incluso fueron arrastrados fuera.

La retirada de Senegal finalmente llevó a que el juego se detuviera unos 15 minutos, pero todavía había peleas en el mismo momento en el que Brahim Díaz ejecutó su tiro sin éxito. “Experimentamos un torneo excepcional con una organización magnífica, que desafortunadamente terminó de manera dramática”, dijo Thiaw.

La Federación de Fútbol de Senegal denunció la falta de “juego limpio” por parte de los anfitriones marroquíes antes de la final, lo que se sumó al sentido de injusticia de los Leones de la Teranga cuando su gol tardío fue anulado y se concedió un penal en contra.