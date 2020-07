Los jugadores de Fuenlabrada arribaron este lunes a La Coruña. El partido entre el Deportivo La Coruña y el Fuenlabrada de la segunda división del fútbol español fue pospuesto luego que varios jugadores del equipo visitante dieron positivo de coronavirus Crédito: Twitter Fuenlabrada

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de julio de 2020 • 21:00

La última fecha de la Segunda División del fútbol español, que debía completarse este lunes, quedó salpicada por una fuerte polémica. La controversia estalló con el partido que Deportivo La Coruña y Fuenlabrada debían afrontar por la fecha 42, pero debió posponerse porque 12 integrantes de la delegación del Club de Fútbol Fuenlabrada se contagiaron de coronavirus. La nómina de infectados incluía a siete futbolistas y a cinco miembros del cuerpo técnico.

Luego de una reunión entre La Liga y la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), se decidió que el resto de la jornada se desarrolle sin inconvenientes, algo que causó enojo entre varios instituciones. Lo cierto es que el duelo entre estos dos equipos deberá esperar.

Con los resultados de los partidos que sí se realizaron, Deportivo La Coruña descendió a la tercera división. Se trata de una caída histórica del decano de Galicia, que justo hace 20 años se consagraba campeón de la Liga de España y ahora retrocede a la tercera categoría. El presidente del Deportivo, Fernando Vidal, afirmó que lo sucedido es "una adulteración total de la competición" y por eso ha pedido que se repita la última fecha. "Es un día extremadamente extraño, raro. La sorpresa es que el resto (de los encuentros) se disputan y el nuestro no. Es un gravísimo error por parte de la Federación y Liga", amplió. El Deportivo reúne 48 puntos y ya no puede alcanzar a Lugo y Albacete (52), ganadores en la última jornada.

El club de Madrid manifestó por medio de una notificación que todas las personas que dieron positivo en las pruebas médicas no han han tenido ningún síntoma Crédito: Twitter Fuenlabrada

Por su parte, Fuenlabrada necesita ganar ese encuentro pendiente para saber si puede entrar entre los cuatro equipos que buscaran el tercer ascenso a través de un playoff.

Uno de las opciones que se barajó fue la de que el equipo madrileño jugara con aquellos futbolistas que dieron negativo en el test obligado al que son sometidos los equipos antes de jugar un partido, pero no fue posible y desde La Liga de España se refirieron al caso a través de un comunicado afirmando que el partido fue aplazado por causas sanitarias de fuerza mayor y que todas las partes estaban de acuerdo con la medida.

La delegación completa de Fuenlabrada arribó esta mañana a La Coruña en avión y con todos sus integrantes llevando barbijos. Por su parte, el club manifestó por medio de una notificación que todas las personas que dieron positivo en las pruebas médicas no han tenido ningún síntoma y que además cumplirán con la cuarentena en Galicia para no expandir el virus.

Pero hubo más: Huesca desembarcará en la próxima Liga Española como campeón al superar por 1-0 a Sporting de Gijón, así superó en la última fecha a Cádiz, que con el ascenso ya asegurado como escolta, perdió con Albacete, que a su vez se impuso con un penal en el minuto 89, y con esa victoria por la mínima el equipo manchego continúa en la segunda categoría.

Además de Huesca y Cádiz, habrá un tercer ascenso a disputarse entre los clasificados del tercer al sexto lugar. Por ahora, los que disputarán ese playoff serán: Zaragoza, Almería, Girona y Elche. Pero si Fuenlabrada juega y derrota al Deportivo La Coruña, se quedará con el lugar del Elche, porque lo superaría por 2 puntos.

Rayo Vallecano, que por ahora comparte el séptimo puesto con Fuenlabrada, también se mostró enojado con la determinación y emitió un duro comunicado. En la notificación del club de Vallecas, manifiesta en una de sus líneas que a su equipo "se le obligó a jugar bajo amenaza de pérdida de puntos, mientras que al Fuenlabrada no, cuando ellos podrían disputar con los jugadores restantes el partido". Rayo Vallecano ganó su encuentro de cierre, por 2-1, a Racing de Santander.

Elche, equipo que también busca un puesto para acceder a a la máxima categoría a través de un playoff, fue una de los instituciones que pensó si jugar o no debido a que vieron la suspensión del partido casi como una ventaja deportiva, además es el equipo que se ve más perjudicado ante toda la situación: a pesar de haber ganado su encuentro, si Fuenlabrada derrota a La Coruña, automáticamente desplaza al conjunto de Alicante de los puestos de playoff. "Como muestra de profesionalidad, hemos disputado nuestro partido frente al Real Oviedo, tal y como estaba previsto, porque de no haberlo hecho nos habríamos expuesto a una sanción deportiva por incomparecencia del equipo. Nosotros, deportivamente, hablamos en el campo. Pero es evidente que hoy se ha tomado una decisión que afecta directamente a la integridad de la competición y que creemos que no es justa", indicó en un comunicado.

Hay más enojados: Numancia, que cae a Tercera pese a ganarle a Tenerife (2-1) en el cierre, anunció que tomará las "medidas oportunas" por una jornada que consideran "adulterada". "El CD Numancia ha remitido, antes de comenzar el partido ante el Tenerife, un escrito a la Liga para mostrar su disconformidad por la disputa de esta jornada. Se ha solicitado al árbitro firmar bajo protesta el acta del partido, lo cual no ha sido permitido por el colegiado", advirtió. El equipo soriano, con 50 puntos, retrocedió luego de las victorias de Lugo (52) y Albacete (52).