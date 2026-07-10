España igualó el invicto de Argentina, selló un récord histórico y es semifinalista del Mundial 2026

El triunfo por 2 a 1 ante Bélgica le permitió a la selección de España alcanzar el registro histórico de 36 partidos invicto. De esta manera, igualó la marca que ostentaba Argentina, de la mano de Lionel Scaloni, hasta su derrota por 2 a 1 ante Arabia Saudita en Qatar 2022. El récord aún le pertenece a Italia, que en la etapa de Roberto Mancini, encadenó 37 encuentros sin derrotas entre 2018 y 2021.

España y Argentina guardan similitudes profundas en sus procesos. De hecho, existe un vínculo personal entre los técnicos: el español fue profesor de Scaloni en el curso de DT y ambos se profesan una admiración mutua. “Lo importante es gestionar un grupo más allá de lo táctico. Gestionar personas, profesionales, y seleccionar a quienes se integran bien a una idea y suman desde lo humano. Celebro que Lio (Scaloni) tenga estas ideas; comparto sus planteamientos, soy admirador de su propuesta futbolística y es una gran persona”, expresó De la Fuente durante el Mundial. Luego añadió: “Este modelo funciona y nuestra base radica en unir y volcar todo sobre el grupo”.

Luis de la Fuente, el artífice del invicto más grande de la selección española que, con 36 partidos, igualó al de Argentina y está a uno de Italia. FLORENCIA TAN JUN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La racha española comenzó el 26 de marzo de 2024, en un amistoso ante Brasil que finalizó 3-3. Para entonces, el entrenador llevaba más de un año al mando y consolidaba su idea. Desde ese momento, el equipo sumó nueve victorias consecutivas, lo que le permitió alzar la Eurocopa 2024 luego de doce años, al vencer a Inglaterra por 2 a 1 en la final.

Festejo de España por la obtención de la Eurocopa en 2024 Andrea Comas - AP

En la Nations League, durante junio de 2025, España se enfrentó con Francia en las semifinales del Final Four. Ganó aquel partidazo histórico por 5-4 en los 90 minutos, gracias a un doblete de Lamine Yamal y goles de Nico Williams, Mikel Merino y Pedri. Ese triunfo otorgó el pase a la gran final, donde cayó por penales frente a Portugal tras un empate 2-2. A pesar de la derrota, el invicto se mantuvo intacto.

En las eliminatorias europeas, España selló una campaña brillante. Se clasificó invicta al Mundial 2026 y aseguró el primer puesto del Grupo E. El equipo de Luis de la Fuente dominó su zona —compartida con Turquía, Georgia y Bulgaria— con un registro de cinco victorias y un único empate en la fecha final ante los turcos (2-2). El desempeño se completó con goleadas contundentes que ratificaron la notable capacidad ofensiva del vigente campeón continental.

Mikel Oyarzábal festeja con Dani Olmo un gol ante Turquía por las eliminatorias Jose Breton - AP

En la Copa del Mundo 2026, la selección avanza con paso firme, fiel a su tradicional control de juego, posesión del balón, y una solidez defensiva asombrosa, que mantuvo su arco en cero hasta los cuartos de final. El goleador del equipo es Mikel Oyarzábal, quien con sus 4 tantos —un doblete clave ante Arabia Saudita y otro ante Austria— se posiciona como pieza central en la delantera. En lo colectivo, el funcionamiento destaca por la madurez de Rodri en el mediocampo, el desequilibrio constante de Lamine Yamal por las bandas y los ingresos notables desde el banco, como el de Mikel Merino, quien definió dos partidos con goles sobre el final. Tras liderar el grupo H, el equipo alcanzó las semifinales luego de recibir apenas un tanto contra Bélgica, en la victoria por 2 a 1.

La racha invicta de 36 partidos de la selección argentina comenzó el 6 de julio de 2019 con la victoria por 2-1 ante Chile en el tercer y cuarto puesto de la Copa América. Finalizó en el primer partido del Mundial de Qatar 2022, con la derrota por 2 a 1 ante Arabia Saudita. En el medio, ganó la Copa América de 2021 y la Finalissima en 2022, y terminó primero en las eliminatorias.

El fin del récord bajo los tres palos

Unai Simón, arquero de España, en una atajada ante Cristiano Ronaldo, durante el partido de octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en el Dallas Stadium. STACY REVERE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El récord histórico de imbatibilidad en los mundiales tiene dueño: Unai Simón. El arquero español alcanzó los 650 minutos sin recibir goles antes de que De Ketelaere, con un cabezazo certero tras anticiparse a Cubarsí, pusiera fin a una racha que nació en Qatar y encontró su desenlace en Los Ángeles.

Con este registro, Unai superó los 517 minutos consecutivos de Walter Zenga, una marca que parecía inalcanzable. El español estiró su resistencia contra Portugal y mantuvo el arco en cero hasta el minuto 41 del duelo ante Bélgica, para sellar una cifra de 650 minutos que ya forma parte de la historia del fútbol.

650 MINUTOS DURÓ LA IMBATIBILIDAD ESPAÑOLA



De Ketelaere cortó la racha de Unai Simón y le marcó el primer gol a España en el #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/TvLOTvdGdJ — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

En esta Copa del Mundo, el arquero blindó su portería frente a Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay, Austria y Portugal. Estos cinco partidos se sumaron al cierre del duelo ante Japón en Qatar y al cruce de octavos de final de aquel Mundial frente a Marruecos. A pesar de los números, Simón mantiene la humildad: “El récord habla mejor del equipo que de mí. Estamos muy orgullosos del trabajo realizado. Concedemos muy poco”, sentenció tras el encuentro.

En semifinales tienen por delante a Francia, rival al que venció las últimas dos veces que se enfrenaron. Ahora los galos están en un nivel altísimo y tienen sed de revancha, tras vencer por 2 a 0 a Marruecos en los cuartos de final. El partido, por un lugar en la final, se jugará el próximo martes a las 16:00 (hora argentina) en el Dallas Stadium, ubicado en Texas.