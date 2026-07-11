Lamine Yamal desafía a Francia y aclara: “Si ganamos el Mundial, nadie se va a acordar si hice goles”

Elegido mejor jugador del partido (MVP) que España le ganó por 2 a 1 a Bélgica, Lamine Yamal compartió su alegría por el pase a las semifinales, apuntó a Francia, el próximo adversario y le quitó importancia a haberse quedado una vez más sin marcar goles.

“Obviamente quiero marcar, pero no salgo al campo pensando en eso, lo hago pensando en ayudar al equipo. Si ganamos el Mundial, nadie se acordará de si marqué goles. Si me llevo el MVP mejor, pero lo importante es ganar”, dijo el astro de Barcelona después de la sufrida victoria en Los Ángeles.

Se acabó la faena: Lamine Yamal abraza a Rodri Gregory Bull - AP

“Sé que puedo aportar aunque no marque. Sé que con mis movimientos arrastro a muchos rivales, así que hago todo lo puedo para ayudar al equipo”, apuntó el extremo derecho, que sólo le convirtió un tanto a Arabia Saudita.

Yamal fue considerado el emblema de la selección española campeona de la Eurocopa en 2024, aunque entonces sólo marcó un gol, de bellísima factura, en la semifinales ante Francia.

En este Mundial lleva también un gol aunque fue en la etapa de grupos, en la victoria por 4-0 sobre Arabia Saudita. “Se ha metido una idea de que yo marqué más en la Eurocopa, pero la Eurocopa la ganamos marcando yo solo un gol. Y aquí llevo un gol, así que estoy tranquilo”, sonrió.

En el horizonte aparece una nueva semifinal contra Francia, que promete ser un duelo de máxima exigencia. “Hay dos opciones, que ellos lleguen a tres finales seguidas (del Mundial) o que nosotros les ganemos tres veces seguidas, vamos a ver qué ocurre. No les tenemos ningún miedo”, aseguró.

Yamal aludía así a la semifinal ganada por España ante su vecino del norte tanto en la Eurocopa 2024 como en la Liga de Naciones de la UEFA 2025.

Entre el pizarrón de Luis de la Fuente y el olfato goleador de Mikel Merino, casi siempre está la gambeta de Lamine Yamal. No le preocupa el gol, pero lo intenta: fue el jugador español que más remates intentó, con seis.

Thibaut Courtois le adivinó la intención en un momento crucial del partido Jae C. Hong - AP

“Queremos llegar hasta el final, son muchos días aquí. Hemos sido muy superiores. Nos han empatado cuando mejor estábamos. Nadie nos juega de tú a tú. Siempre estoy para ayudar al equipo”, analizó Lamine. Y, como si ya no fueran suficientes todos los récords de precocidad que acumula, en Los Ángeles se convirtió en el primer jugador en disputar más de cinco partidos en una Copa del Mundo con 18 años o menos.

Mbappé alcanzó los siete encuentros en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Tenía 19 años y levantó la copa en Moscú. El próximo martes, ambos se cruzarán en Dallas.

Yamal, más libre que en otros partidos, fue el cuarto jugador que más intervino en el encuentro: 80 acciones, sólo superado por Rodri (118), Cubarsí (105) y Pedro Porro (101). No brilló en ningún momento del partido, pero es indudable que cada día se siente más importante.

“Es legítimo pensar que vamos a intentar superar a Francia. Ellos estarán igual de preocupados, hemos sido la única selección en el mundo capaz de ganarle dos partidos consecutivos”, intervino De la Fuente, el DT de España.

Que dejó otras dos frases contundentes.

1) “No es exagerado hablar de final anticipada. También era ante Portugal... Estamos dos de las selecciones que podían llegar a la final. Ahora sí que estamos centrados en Francia, siendo conscientes de su gran potencial, pero también que el único equipo que les ha ganado en dos semifinales somos nosotros. El partido está abiertísimo. Exigirá mejorar y vamos a dejarlo todo”.

Mikel Merino define la clasificación de España Mark J. Terrill - AP

2) “Es un superpartido, están en un gran momento, tenemos diferentes características, máximo respeto al rival pero nos sentimos capaces de ganar a cualquier equipo. No por el subidón de ahora, lo hubiera dicho hace tres semanas”.