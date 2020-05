España. Nueva técnica para robarles a los futbolistas: vigilarlos con drones

Las viviendas que tienen muchas ventanas pueden no ser visibles para los vecinos, pero permiten, si están iluminadas, que un dron capte los ambientes internos y el movimiento de personas.

Parece de una película de ciencia ficción, pero no lo es. Las escenas incluyen espionajes que llegan desde el aire, futbolistas, mansiones y objetos de gran valor económico. Los drones son la nueva amenaza para los jugadores en España, un país que vivió un boom de robos domiciliarios que involucró a figuras de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, como Zinédine Zidane, Gerard Piqué, Karim Benzema, Jordi Alba, Isco, Lucas Vázquez, Casemiro, Álvaro Morata, Thomas Partey y Nelson Semedo.

A pesar de todas las medidas de seguridad de la zona en la que los deportistas viven y de las de sus propias casas, los ladrones consiguieron entrar. Un miedo que se añade a la incertidumbre por la pandemia de coronavirus: aseguran que tras el aislamiento se espera un rebrote en los asaltos a los futbolistas. Como si no tuvieran ya suficiente con la Covid-19, los jugadores ahora tienen que estar mirando hacia arriba para corroborar que no los vigilan.

El método de robo vincula el surgimiento de los drones con un modus operandi de asaltantes que espían viviendas para asegurarse de que no haya nadie y luego ingresan. "Hubo tres factores determinantes: la sobreexposición en redes sociales aportó mucha información de valor para las bandas criminales; las medidas y los sistemas de seguridad de algunos futbolistas no se ajustaban a sus niveles de riesgo, y los relojes de alta gama, pieza habitual entre los futbolistas y de mucha demanda y fácil salida en el mercado negro", detallaron ante el diario Marca los directores de una empresa seguridad privada dirigida a clientes de gran figuración mediática y alto riesgo.

Los sistemas de seguridad de las urbanizaciones privadas y de las casas de los futbolistas no son suficientes para evitar la acción de los drones.

Según estas fuerzas, los delincuentes están muy bien organizados. ¿Cómo es su mecanismo de acción? Los drones les permiten ver, sin ser vistos, el interior de las propiedades, buscar los accesos más fáciles, ubicar los sistemas de seguridad y controlar las rutinas de sus ocupantes.

A partir de eso, los ladrones actuaron varias veces cuando los futbolistas no estaban en sus hogares. Un ejemplo es el de Casemiro, mediocampista de Real Madrid. El día elegido para asaltar la casa del brasileño fue el de un derbi entre Real y Atlético, en septiembre pasado. "Tenemos varios jugadores que han detectado drones que sobrevolaban sus casas, pero estamos seguros de que son muchos más los que no los han detectado. No es fácil verlos; son pequeños y pueden estar a mucha altura y aprovechar la noche para captar imágenes", explica la agencia encargada de las investigaciones.

A partir de esto, Real Madrid fue el primero de los clubes en conversar con los integrantes del plantel. La recomendación más relevante era moderarse en la utilización de las redes sociales, en especial en cuanto a exhibición de pertenencias y de sus casas, tanto del interior como del exterior.

En estos casos, además, aparecen las vidas privadas de los protagonistas. "No sólo hacen esto con los drones para entrar a robar; también usan las fotos y los videos captados dentro de las propiedades o de las casas, incluso en zonas íntimas (baños, dormitorios). Hay que tener en cuenta que muchas casas tienen grandes superficies acristaladas, que, aunque no tengan visión directa desde la calle o por otros vecinos, están expuestas a un dron. Y los dueños quedan muy supeditados a chantajes", sostienen los especialistas en seguridad.

Los investigadores apuntan que estas bandas no dejan nada librado al azar y estudian minuciosamente a las víctimas y sus domicilios. Evitan cometer errores y buscan el momento idóneo para atacar. Actúan en toda Europa y forman parte de grupos criminales que tienen origen en la zona de los Balcanes, del este del continente.

Las agencias de seguridad hacen recomendaciones a los futbolistas, mientras la policía avanza en un sistema antidrón que permite conocer la ubicación del piloto.

Las fuerzas de seguridad indican que los drones son usados de manera constante y que poco a poco la policía va adquiriendo práctica en combatir este modus operandi. Utiliza un sistema antidrón de gran distancia, identifica el modelo y el número de serie y así da con su trayectoria y la ubicación exacta del piloto.

En los últimos tiempos, a la lista de grandes figuras de los tres principales clubes de España afectadas por los atracos se añadieron futbolistas que residen en Sevilla y Valencia, como Joaquín, William Carvalho, Gabriel Paulista y el argentino Ezequiel Garay.