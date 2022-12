Esta vez el N° 10 estuvo en el arco: “Dibu” Martínez se tiró como arriba de un colchón y la Argentina sueña en grande

escuchar

Alguna vez fueron los pies de Lionel Messi. Pero este viernes la clasificación argentina a las semifinales del Mundial de Qatar descansó en las manos de Emiliano Martínez. Tiempo atrás, en 1990, los sueños descansaron en los guantes de Sergio Goycoechea. Hoy los deseos quedaron cobijados en las palmas de Dibu, que contuvo los remates Virgil Van Dijk y Steven Berghuis. Era algo que, íntimamente, soñaba. Y su maestro en Independiente, Miguel Ángel Santoro, “Pepé”, había atendido como confesar. Será algo así como el video de Diego Maradona diciendo que su sueño era jugar un Mundial, pero esta vez los ojos se cierran y se regocijan desde el arco. “Dibu” Martínez hizo lo suyo. Y la Argentina ya está en las semifinales de Qatar 2022.

Emiliano Martínez ataja un penal durante la tanda de penales del partido que disputan Argentina y Países Bajos, por los 4tos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 en el estadio Lusail, Lusail, Qatar, el 10 de diciembre de 2022. Aníbal Greco - LA NACIÓN

No es que Martínez haya tenido demasiado trabajo durante los 90 minutos. Es más, todo se encaminaba hacia la victoria argentina hasta que Wout Weghorst descontó de manera impensada. El 2-1 comprometía al conjunto blanquiceleste. Ni qué decir después de una infracción de Leandro Paredes. El tumulto. Una jugada preparada y ¡zas! Otra vez Weghorst.

El baile de Dibu Martínez

El baile del Dibu Martínez después de atajar el segundo penal

La mente se retrotrajo a la Copa América de Brasil, quizá, cuando “Dibu” empezó a ganarse los corazones albicelestes.

“Siento emoción. Esto lo hago por los 45 millones (de argentinos) que no pasan un buen momento económico, y darle alegría a la gente es lo mejor que tengo en este momento. Me llegaron dos veces en el final y el árbitro parecía que quería que nos empataran. Después los muchachos estaban cansados, sentí que los tenía que ayudar ahí y no pude. Gracias a Dios después atajé dos penales, que pudieron ser más. Tenemos huevos, pasión, corazón y lo hacemos por 45 millones, estamos ilusionados”, remarcó el arquero que se destaca en Aston Villa de la Premier League.

Emiliano Martínez hace un gesto durante el partido que disputan Argentina y Países Bajos, por los 4tos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 en el estadio Lusail, Lusail, Qatar, el 10 de diciembre de 2022. Aníbal Greco - LA NACIÓN

El temperamento de Martínez afloró a pleno en ese torneo. El partido trampolín fue frente a Colombia, por las semifinales. También el de la controversia. “Dibu” se lució en la definición por penales en la que contuvo los remates de Davinson Sánchez, Yerri Mina y Edwin Cardona.

La particularidad fueron los movimientos sobre el arco, las arengas y las provocaciones para los colombianos, sobre todo para Mina, con el que había tenido un cruce por las eliminatorias que le provocó una lesión. “No lo vas a festejar, ¿no? Te estás riendo porque estás nervioso, ¿eh? Estás nervioso. Sí, sí, hacete el boludo que yo te conozco. Mirá que si me la cruzás te la atajo. Mirá que te como hermano, mirá que te como hermano”, soltó Martínez, en el momento del remate. Tras la atrapada llegaron unos gestos provocativos con movimientos pélvicos.

Emiliano Martínez ataja un penal durante la tanda de penales del partido que disputan Argentina y Países Bajos, por los 4tos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 en el estadio Lusail, Lusail, Qatar, el 10 de diciembre de 2022. Aníbal Greco - LA NACIÓN

La final contra Brasil fue el summum. La Argentina se impuso por 1-0, con gol de Ángel Di María, y el seleccionado conseguía un título después de 28 años. Martínez fue premiado como el mejor arquero del certamen. Fueron días complicados, de largas concentraciones en burbujas y cuando aún arreciaba la pandemia de Covid-19. Tanto que Martínez fue padre por segunda vez durante el torneo y conoció a su hija Ava por videollamada.

El resumen de una noche inolvidable entre la Argentina y Países Bajos

Resume_ARG vs PBJ_grilla

Algo de todo esto que ocurrió este viernes le explicaba a la nación Pepé Santoro, como se dijo, formador de Martínez. “Fue muy luchador desde chiquito. Nunca escatimó esfuerzos. A esas condiciones innatas tratamos de incorporarle las técnicas. En Independiente se terminó de formar y después se pulió en el exterior. Siempre mostró una gran seguridad de sí mismo en el arco. Eso es algo fundamental para el puesto. El arquero toma decisiones en un instante que repercuten para todo el equipo. E, insisto, el biotipo físico, la altura y el porte, siempre me impresionó”, aseguró Santoro.

Jugadores de Argentina festejan durante la tanda de penales del partido que disputan Argentina y Países Bajos, por los 4tos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 en el estadio Lusail, Lusail, Qatar, el 10 de diciembre de 2022. Matías Boela - LA NACION

Y, como si fuese un gurú, “Pepé” anticipó: “No me preocuparía por lo que pasó en la Copa América y sus gritos en los penales. Lo que sucedió fue que sabía lo que se venía con los pateadores. Los jugadores con ese temperamento piensan diez segundos antes que el resto. Él ya estaba estudiando al delantero que venía. Si le sale bien, es una pequeña ventaja. Y no todos la tienen. Si no se estudia al pateador, cuando llega a la pelota quedás pagando. Lo otro es cuestión de temperamento. Creo que no va a ser un problema. Es preferible tenerlo”. Y sí, contra Holanda, seguramente, “Dibu” sabía todo lo que se venía. ¡Vaya si habrá tenido razón Pepé!

Anoche mismo se le escapó algún insulto a los pateadores, en inglés, como si hubiera hecho falta. Es su forma de vivir los partidos. Algo de eso también le reflejó Walter Perazzo, entrenador de Martínez en el seleccionado argentino Sub 20, a la nación: “Siempre lo vimos fuerte deportiva y personalmente. Era un tipo ganador, con personalidad y buen juego aéreo. Recuerdo que era un suplente que no pasaba inadvertido en el grupo, en el que participaba mucho desde su lugar, por más que no le tocara jugar. No era como otros suplentes. Aún desde el banco se plantaba para defender a sus compañeros en algún final tumultuoso de partido”.

En Inglaterra creció poco a poco. Lo mejor que mantuvo fue la paciencia, pese a que le costó afirmarse. Arsenal decidió que “Dibu” se fogueara lejos del club. Así pasó por cuatro instituciones del ascenso, con regresos intercalados: Oxford United (2011/12), Sheffield Wednesday (2013/14), Rotherham United (2014/15) y Wolverhampton (2015/16). Getafe, de España, fue el destino entre 2017 y 2018, y la vuelta a las islas británicas lo llevó a Reading (2018/19), otra vez en la segunda división.

"Darle alegría a la gente es lo más satisfactorio que tengo" dijo el arquerazo de Argentina, Damián Emiliano "Dibu" Martínez. Argentina se encuentra entre las cuatro mejores selecciones de #Qatar2022.



💻 Mirá el Mundial en https://t.co/fnEKkurOHH #SomosMundiales #TVPenQatar pic.twitter.com/hbObnpciOM — Televisión Pública (@TV_Publica) December 9, 2022

En el enésimo regreso a Arsenal le llegó la gran oportunidad, ya a mediados de 2020. La lesión de Bernd Leno le permitió la reaparición en la Premier League desde la temporada 2016-17. Martínez finalizó la temporada como titular del club en medio de los elogios. También fue decisivo en la final de la FA Cup, contra el Chelsea, con algunas atajadas decisivas para ganar el título. Hasta que llegó una oferta que resquebrajó el suelo: en septiembre de 2020, “Dibu” fue comprado por Aston Villa en 22.000.000 de euros, cifra récord para un arquero argentino.

En su primera temporada en Aston Villa, Martínez igualó el récord de imbatibilidad del club de Brad Friedel en una temporada, con 1538 minutos, además de ser elegido como el mejor jugador del club en la temporada y ocupar el tercer puesto entre los mejores guardavallas de la temporada, detrás del senegalés Édouard Mendy y el brasileño Ederson. Claro que lo más emotivo estaba por llegar.

“Dibu” Martínez debutó en el seleccionado mayor el 3 de junio de 2021, contra Chile, por la 7ª fecha de las eliminatorias para el Mundial de Qatar, en Santiago del Estero. Esa noche, la Argentina debió conformarse con un 1-1. Fue como una especie de presentación para el gran público albiceleste, que en su mayoría lo conocía por las noticias que llegaban recientemente desde Inglaterra.

Todo lo demás es sabido. Hoy es casi un héroe nacional. No patea la pelota. La ataja. Y eso también es fundamental para un seleccionado. Es como si en el arco alguien también llevara el N° 10.