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Estados Unidos vs. Turquía, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El partido del Grupo D se disputará a las 23 horas en Los Angeles Stadium; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este jueves 25 de junio
Las selecciones se enfrentarán este jueves 25 de junio

El momento de los equipos

Turquía llega a este compromiso con la necesidad de recuperarse tras caer en su última presentación ante Paraguay por 1-0. Por su parte, EEUU arriba con el ánimo en alza luego de haber conseguido una victoria por 2-0 frente a Australia en su duelo previo.

Agenda del día

Paraguay y Australia se enfrentan en la fase de grupos de la copa del mundo 2026
Paraguay y Australia se enfrentan en la fase de grupos de la copa del mundo 2026
  • 17 Ecuador vs. Alemania. Paramount +, DSports (1610) y TyC Sports
  • 17 Curazao vs. Costa de Marfil. Paramount +, DSports2 (1612), Disney+ y Flow (110)
  • 20 Túnez vs. Países Bajos. Paramount +, DSports (1610), Flow (109)
  • 20 Japón vs. Suecia. Paramount +, DSports+ (1613) y TyC Sports
  • 23 Turquía vs. Estados Unidos. Paramount +, DSports (1610) y TyC Sports
  • 23 Paraguay vs. Australia. Paramount +, DSports2 (1612), Disney+ y Flow (110)

Hora, TV y dónde ver online Estados Unidos vs, Turquía

El partido entre Estados Unidos y Turquía podrá verse EN VIVO por DSports,TyC Sports, Paramount+, Flow (Canal 109), desde las 20 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Estados Unidos y Turquía.

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