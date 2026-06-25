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Estados Unidos vs. Turquía, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido del Grupo D se disputará a las 23 horas en Los Angeles Stadium; todos los detalles del encuentro
El momento de los equipos
Turquía llega a este compromiso con la necesidad de recuperarse tras caer en su última presentación ante Paraguay por 1-0. Por su parte, EEUU arriba con el ánimo en alza luego de haber conseguido una victoria por 2-0 frente a Australia en su duelo previo.
Agenda del día
- 17 Ecuador vs. Alemania. Paramount +, DSports (1610) y TyC Sports
- 17 Curazao vs. Costa de Marfil. Paramount +, DSports2 (1612), Disney+ y Flow (110)
- 20 Túnez vs. Países Bajos. Paramount +, DSports (1610), Flow (109)
- 20 Japón vs. Suecia. Paramount +, DSports+ (1613) y TyC Sports
- 23 Turquía vs. Estados Unidos. Paramount +, DSports (1610) y TyC Sports
- 23 Paraguay vs. Australia. Paramount +, DSports2 (1612), Disney+ y Flow (110)
Hora, TV y dónde ver online Estados Unidos vs, Turquía
El partido entre Estados Unidos y Turquía podrá verse EN VIVO por DSports,TyC Sports, Paramount+, Flow (Canal 109), desde las 20 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Estados Unidos y Turquía.
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