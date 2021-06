Esteban Rolón y Norberto Briasco en Boca: el volante asume la responsabilidad y Ameal ya le pidió goles al delantero que un día sorprendió a Maradona

Boca tiene dos nuevos refuerzos: ambos provenientes desde Huracán, aunque a través de negociaciones separadas, el volante central Esteban Rolón y el atacante Norberto Briasco se suman al ya concretado delantero Nicolás Orsini. Durante este jueves se terminó de cerrar todo: tras algunos obstáculos en la negociación del punta, todo se destrabó, la revisión médica de ambos fue hecha en el comienzo de esta semana y esta tarde fueron presentados.

El ex mediocampista de Argentinos y Málaga, de España, era un deseo de hace tiempo de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol que lidera. De hecho, ya se supo en el mercado de pases anterior que lo terminarían contratando: como en aquel momento el Globo pedía más dinero, prefirieron esperar hasta este junio, en el que la cláusula de rescisión apenas tendría como valor los U$S 500.000 que finalmente el club de la Ribera terminó erogando.

Por el lado de Briasco, delantero de la selección de Armenia, hubo varias trabas. Cuando Boca pretendía adquirir la mitad del pase, David Garzón, presidente de la entidad de Parque Patricios, salió públicamente a sentenciar que el pase no se hacía si Boca no se comprometía a comprar la totalidad de la ficha. El Consejo, entonces, elevó la oferta para comprar el 80 por ciento, por un valor de 3.500.000 de dólares. Y si bien así se terminó cerrando, en el medio hubo un conflicto entre el jugador y una deuda muy grande por parte de Huracán que el futbolista terminó resignando para que hoy, junto a su compañero, se presentara con la camiseta azul y oro.

La conferencia inició con una interrupción que derivó en la carcajada de todos los presentes: el presidente Jorge Amor Ameal brindó las primeras palabras, hizo una pausa que parecía definitiva y los nervios evidentes generaron que Briasco empezara a dar sus sensaciones: “Esperá un poquito (agarrándolo del brazo). Así de rápido vas a tener que hacer los goles, ja”, lanzó Ameal. Raúl Cascini y Jorge Bermúdez, laderos de Riquelme, también acompañaron la presentación.

El presidente Jorge Ameal firmando el contrato con el mediocampista Esteban Rolón Prensa Boca Juniors

Luego, el delantero ratificó ese estado de ansiedad: “Estuve bastante nervioso estos días, hubo mucha incertidumbre. Raúl (Cascini) estuvo llamándome para que me quedara tranquilo de que iban a hacer el esfuerzo”.

“Agradezco al Consejo y al presidente. Voy a ayudar desde donde me toque. No quiero hablar de presión por llegar después de que el Consejo también me haya buscado en enero, sino más bien de responsabilidad. Y estoy preparado para asumirla”, dijo -más distendido- Rolón, un jugador que estuvo tres años en Europa antes de recalar en el Globo.

Ambos se tomaron el tiempo para agradecer al presidente y la directiva del club que ya dejaron: “Estoy agradecido porque aceptaron todo el esfuerzo que hizo Boca y me permitieron venir. En lo personal, tengo ganas de jugar acá, por eso hice lo que hice. Estoy tranquilo con eso. Quería dar este paso y ahora quiero disfrutar”, dijo el delantero, que sin dar detalles se refirió indirectamente al dinero que le pertenecía y prefirió no cobrar para que la operación se concretara.

El presidente Jorge Ameal firmando el contrato que lo liga a Boca a Norberto Briasco, también proveniente de Huracán Prensa Boca Juniors

Igual que la postura del volante: “En enero no se pudo dar la posibilidad de venir. Teníamos pensada una salida que nos beneficie a los dos, a mí y a Huracán. Creo que se dio así”, reconoció quien deslizó que conoce al zaguero Lisandro López (compartieron unos meses en Genoa, de Italia), pero que aún no tomó contacto con ninguno de sus nuevos compañeros ni con Russo, al igual que Briasco.

El atacante, de 25 años, tiene en sus experiencias recientes una jornada imborrable como jugador de Huracán: el día que Diego Armando Maradona se sorprendió con su nivel cuando era entrenador de Gimnasia. El gran ídolo comenzó a preguntar quién era aquel que estaba volviendo loco a la defensa del Lobo: “Es un recuerdo que me va a quedar para toda la vida. Me dio palabras que no me voy a olvidar jamás. Que el más grande de todos haya hablado así de mí, fue increíble. Me firmó la camiseta, la guardamos con mi viejo y nos quedamos felices con mi familia”.

Por su parte, el mediocampista -de 26 años- coincidió con su colega en que “cuanto antes arranquemos, mejor. Así el jugador va sabiendo lo que es este club”. De todas maneras, Rolón ya lo va palpando: “Ya queremos vivir todo lo que nos hablan del Mundo Boca y su adaptación. En particular, me doy cuenta de todo a través de los mensajes que recibí en las últimas horas de amigos y cercanos”.

Presentacion de Norberto Briasco y Esteban Rolón Prensa Boca Juniors

Ambas familias estuvieron presentes. Mientras que la del volante fue más cauta, la del delantero expuso todo su amor por el club: ocho familiares lo acompañaron y se fueron entusiasmados, ya que “Somos todos de Boca, estamos felices”, tal le revelaron al medio Cadena Xeneize al terminar la conferencia.

Si bien muchos jugadores (sobre todo juveniles) decidieron presentarse en el predio de Ezeiza hace algunos días para empezar a retomar los entrenamientos y estar listos para la pretemporada, este viernes será el reencuentro formal del plantel de Miguel Ángel Russo para darle comienzo a un nuevo semestre. El objetivo principal, claro, son los octavos de final de la Copa Libertadores que afrontará ante Atlético Mineiro, de Brasil, a jugarse el 13 y el 20 de julio. Entonces, los ahora ex jugadores del Globo se pondrán la ropa de Boca por primera vez y el entrenador contará con ellos para la primera práctica.