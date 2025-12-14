Estudiantes campeón: cómo quedó el ranking de títulos en el fútbol argentino

Estudiantes volvió a gritar campeón. En Santiago del Estero derrotó a Racing y se consagró en el Torneo Clausura 2025, un nuevo logro que corona una etapa exitosa bajo la conducción de Eduardo Domínguez, artífice de las conquistas de la Copa Argentina 2023 y la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones 2024.

Como campeón del Clausura, el Pincha obtendrá dos premios inmediatos: la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026 y un lugar en la definición del Trofeo de Campeones, en la que enfrentará a Platense, ganador del Apertura, el 20 de diciembre.

Pero el título puede abrir muchas más puertas. Quien gane el Trofeo de Campeones accede automáticamente a la Supercopa Internacional, instancia en la que se cruza con el “Campeón de Liga”, distinción que la AFA le otorgó a Rosario Central por liderar la Tabla Anual.

Además, el campeón del Trofeo de Campeones también se clasifica a la Supercopa Argentina, que lo enfrentará al ganador de la Copa Argentina (Independiente Rivadavia).

Como cierre, existe la chance de disputar la Recopa de Campeones, un triangular entre los vencedores de la Supercopa Internacional, la Supercopa Argentina y la Copa Argentina. Así, el Clausura no solo entrega un cupo a la Libertadores y un lugar en una final anual: puede ser la puerta de entrada a una cadena de hasta cuatro títulos adicionales.

Estudiantes es el campeón vigente del Trofeo de Campeones, título que defenderá el sábado próximo ante Platense

Con esta coronación, Estudiantes llegó a los 18 títulos, distribuidos de la siguiente manera:

Copas internacionales: 6 (Copa Intercontinental 1968, Copas Libertadores 1968, 1969, 1970 y 2009 y Copa Interamericana 1969).

Torneos locales: 7 (1913, Metropolitano 1967 y 1982, Nacional 1983, Apertura 2006, Apertura 2010 y Clausura 2025).

Copas nacionales: 5 (Copa Escobar 1944, Copa de la República 1945, Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024 y Trofeo de Campeones 2024)

Con esta nueva copa ya en manos de su nuevo dueño, la tabla histórica general de campeones argentinos, conformada tanto por la era amateur y la profesional como por los ámbitos nacional e internacional, sigue mostrando a Boca en la cima, con 74 estrellas, seguido de cerca por River (72) e Independiente (45), con Racing (41) cada vez más cerca de su clásico rival. Completan el Top 5 Alumni (club que ya no existe en el plano futbolístico) y San Lorenzo, con 22 consagraciones.

Tabla de campeones del fútbol argentino

Títulos nacionales e internacionales

Boca Juniors 74 títulos

River Plate 72

Independiente 45

Racing 41

Alumni / San Lorenzo 22

Estudiantes de La Plata 18

Vélez Sarsfield 17

Huracán 13

Rosario Central 13

Newell’s 9

Lanús 7

Belgrano 6

Argentinos Juniors / Arsenal / Lomas / CASI 5

Porteño (ya no existe) 4

Quilmes / Rosario Athletic 3

Defensa y Justicia / Banfield / Estudiantil Porteño / Ferro Carril Oeste / Gimnasia La Plata / Sportivo Barracas / Talleres (Córdoba) 2

Atlanta / Central Córdoba (Rosario) / Colón de Santa Fe / Chacarita / Estudiantes de Caseros / Lomas Academy / Nueva Chicago / Saint Andrew’s / San Martín de Tucumán / Balcarce / Dock Sud / Tigre / Tiro Federal (Rosario) / Patronato / Platense e Independiente Rivadavia / todos con 1.

Títulos nacionales