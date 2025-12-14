Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Estudiantes campeón: cómo quedó el ranking de títulos en el fútbol argentino
El equipo que conduce Eduardo Domínguez ganó el Torneo Clausura y sumó su cuarto título en tres años
Estudiantes volvió a gritar campeón. En Santiago del Estero derrotó a Racing y se consagró en el Torneo Clausura 2025, un nuevo logro que corona una etapa exitosa bajo la conducción de Eduardo Domínguez, artífice de las conquistas de la Copa Argentina 2023 y la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones 2024.
Como campeón del Clausura, el Pincha obtendrá dos premios inmediatos: la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026 y un lugar en la definición del Trofeo de Campeones, en la que enfrentará a Platense, ganador del Apertura, el 20 de diciembre.
Pero el título puede abrir muchas más puertas. Quien gane el Trofeo de Campeones accede automáticamente a la Supercopa Internacional, instancia en la que se cruza con el “Campeón de Liga”, distinción que la AFA le otorgó a Rosario Central por liderar la Tabla Anual.
Además, el campeón del Trofeo de Campeones también se clasifica a la Supercopa Argentina, que lo enfrentará al ganador de la Copa Argentina (Independiente Rivadavia).
Como cierre, existe la chance de disputar la Recopa de Campeones, un triangular entre los vencedores de la Supercopa Internacional, la Supercopa Argentina y la Copa Argentina. Así, el Clausura no solo entrega un cupo a la Libertadores y un lugar en una final anual: puede ser la puerta de entrada a una cadena de hasta cuatro títulos adicionales.
Con esta coronación, Estudiantes llegó a los 18 títulos, distribuidos de la siguiente manera:
Copas internacionales: 6 (Copa Intercontinental 1968, Copas Libertadores 1968, 1969, 1970 y 2009 y Copa Interamericana 1969).
Torneos locales: 7 (1913, Metropolitano 1967 y 1982, Nacional 1983, Apertura 2006, Apertura 2010 y Clausura 2025).
Copas nacionales: 5 (Copa Escobar 1944, Copa de la República 1945, Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024 y Trofeo de Campeones 2024)
Con esta nueva copa ya en manos de su nuevo dueño, la tabla histórica general de campeones argentinos, conformada tanto por la era amateur y la profesional como por los ámbitos nacional e internacional, sigue mostrando a Boca en la cima, con 74 estrellas, seguido de cerca por River (72) e Independiente (45), con Racing (41) cada vez más cerca de su clásico rival. Completan el Top 5 Alumni (club que ya no existe en el plano futbolístico) y San Lorenzo, con 22 consagraciones.
Tabla de campeones del fútbol argentino
Títulos nacionales e internacionales
- Boca Juniors 74 títulos
- River Plate 72
- Independiente 45
- Racing 41
- Alumni / San Lorenzo 22
- Estudiantes de La Plata 18
- Vélez Sarsfield 17
- Huracán 13
- Rosario Central 13
- Newell’s 9
- Lanús 7
- Belgrano 6
- Argentinos Juniors / Arsenal / Lomas / CASI 5
- Porteño (ya no existe) 4
- Quilmes / Rosario Athletic 3
- Defensa y Justicia / Banfield / Estudiantil Porteño / Ferro Carril Oeste / Gimnasia La Plata / Sportivo Barracas / Talleres (Córdoba) 2
- Atlanta / Central Córdoba (Rosario) / Colón de Santa Fe / Chacarita / Estudiantes de Caseros / Lomas Academy / Nueva Chicago / Saint Andrew’s / San Martín de Tucumán / Balcarce / Dock Sud / Tigre / Tiro Federal (Rosario) / Patronato / Platense e Independiente Rivadavia / todos con 1.
Títulos nacionales
- River Plate 54
- Boca Juniors 52
- Racing 33
- Independiente 25
- Alumni (ya no existe) 18
- San Lorenzo de Almagro 17
- Huracán 13
- Estudiantes de La Plata 12
- Vélez Sarsfield 12
- Rosario Central 12
- Newell’s 9
- Lomas 5
- Porteño (ya no existe) / Lanús / CASI / Porteño 4
- Arsenal / Argentinos Juniors / Quilmes / Rosario Athletic 3
- Banfield / Estudiantil Porteño / Ferro / Gimnasia La Plata y Sportivo Barracas 2
- Atlanta / Central Córdoba (Rosario) / Colón / Estudiantes (Caseros) / Lomas Academy / Nueva Chicago / Old Caledonians / Patronato / Saint Andrew’s / San Martín (Tucumán) / Sportivo Balcarce / Dock Sud / Tiro Federal (Rosario) / Tigre y Platense 1
