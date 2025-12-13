Verón, muy duro con la AFA y mezclado con los hinchas de Estudiantes, que insultaron a Tapia

SANTIAGO DEL ESTERO (Enviado especial).– El primer estallido en el estadio Madre de Ciudades ocurrió a las 18.40, a dos horas y 20 minutos del inicio de la final del Clausura. Cuando Juan Sebastián Verón ingresó en la platea baja oeste, los fanáticos de Estudiantes que habían ingresado temprano advirtieron su presencia y comenzaron a ovacionarlo. “¡Olé, olé, olé, olé/ Bruja, Bruja!”, estallaron los del Pincha por el ídolo, quien acompañado por su familia -vestido con una camiseta alternativa negra del club- agradeció la banca.

Suspendido por el Tribunal de Disciplina de la AFA por seis meses para ejercer funciones como dirigente, debido a la decisión del equipo de darle la espalda a Rosario Central en el pasillo de honor por el título asignado fuera de término (y de reglamento), Verón rompió su cábala –él lo llama costumbre- de no asistir a los partidos definitorios del equipo.

Inmediatamente después de ovacionar a su símbolo, los del León apuntaron directamente contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia: “Chiqui Tapia botón/ Chiqui Tapia botón/ Sos un hijo de p..., la p... que te parió”. El máximo dirigente del deporte más popular del país había enviado un mensaje directo a Verón dos semanas atrás, en la gala de los premios Alumni, cuando afirmó que “las discusiones se dan desde adentro, cara a cara, no con mensajes desde afuera”.

Juan Sebastián Verón mezclado con los hinchas de Estudiantes Nicolas Aguilera - AP

La mención de Tapia estaba enfocada en que Verón, quien habitualmente emplea las redes sociales para manifestar su descontento con distintas determinaciones de la AFA, no había estado en la reunión de la Liga en la que a Central le habían otorgado –sin votación- el título de campeón de Liga 2025.

Con la suspensión para asistir como directivo, Verón optó por viajar con la delegación de familiares y allegados de los jugadores y del cuerpo técnico. Por eso, en la mañana de este sábado, el ex futbolista aterrizó en Tucumán, desde emprendió los 150 kilómetros restantes hasta Santiago del Estero. La designación de la provincia donde Pablo Toviggino es una figura fortísima en todos los ámbitos, también ofuscó a la Bruja.

Los insultos del público platense también alcanzaron la figura de Toviggino, mano derecha de Tapia y apuntado en el marco de la causa en la que la Justicia indaga presuntos actos de lavado de dinero y evasión fiscal entre directivos y Sur Finanzas. “Toviggino botón/ Toviggino botón/ ¡Sos un hijo de p…, la p… madre que te parió!”, cantaron al unísono cuando la voz el estadio, a las 19, le dio la bienvenida a todos los presentes a Santiago del Estero.

La historia de Instagram que publicó Valentina Martín y fue republicada por su marido, Juan Sebastián Verón @juansebastian.veron

Tanto La Plata como Avellaneda están a más de 1000 kilómetros del estadio del partido que definirá el título, lo que implicó una enorme serie de dificultades económicas y organizativas para los miles de hinchas que pese a todo dijeron presente. Justamente en la caravana organizada por el Pincha, que contó con 21 micros que partieron desde el club, se registró un accidente.

Tres ómnibus chocaron en cadena, en la Ruta 8 (a la altura de Solís), por una presunta frenada repentina de un móvil policial que iba al frente de la cápsula formada para llevar a todos juntos. Hubo tres hinchas heridos que fueron trasladados al hospital de Pilar, donde los médicos les dieron el alta tras comprobar que los golpes sufridos no eran de gravedad.

“La falta de empatía con el hincha y socio es total, exponen a la gente a movilizarse sin importarle a nadie las consecuencias, después te venden ‘el club es de los socios’”, disparó Verón, en una historia subida a su cuenta de Instagram, en la que compartía el comunicado de Estudiantes sobre el incidente. Los fanáticos pudieron reanudar el viaje y llegar a presenciar la final.

A Verón, que se sacaba fotos con los hinchas que entraban al sector oeste y lo saludaban, los hinchas de Racing le dedicaron el cántico “y ya lo ve/ y ya lo ve/ ¡el que no salta es un inglés!”. Mientras tanto, el actor y locutor José María Listorti ingresó como animador, con la consigna de armar un duelo de hinchadas en base a canciones populares que ambas adaptaron a su libreto de la tribuna.

Verón, habitual crítico de la AFA, como un hincha más de Estudiantes Nicolas Aguilera - AP

Sin embargo, cuando José María le dio pie a los simpatizantes de Estudiantes, con la musicalización de Una calle me separa, de Néstor en Bloque, el resultado no fue el esperado: otra vez insultaron al presidente de la AFA y, después, ovacionaron nuevamente a Verón.

Valentina Martín, esposa del dirigente sancionado, había compartido en las redes sociales videos y fotos de cómo se preparaban rumbo a la cancha. La presencia del presidente pincharrata, vetado para poder acceder a la ceremonia de premiación de ambos equipos, no pasó desapercibida.