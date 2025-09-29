Estudiantes de Río Cuarto y Almirante Brown empataron 1-1 en la Primera Nacional

Estudiantes de Río Cuarto y Almirante Brown empataron 1-1 en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini este domingo 28 de septiembre, en un partido de la jornada 33 de la Primera Nacional. Para Estudiantes de Río Cuarto el gol fue marcado por Lucas González (a los 10 minutos). Para Almirante Brown el gol fue marcado por Ramón González (a los 73 minutos).

En la próxima fecha, Almirante Brown se medirá con CA Talleres Remedios de Escalada, mientras que Estudiantes de Río Cuarto tendrá como rival a Central Norte Salta.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.