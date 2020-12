Tras la derrota con Defensa y Justicia, en Varela, Leandro Desábato dejó de ser el entrenador de Estudiantes de La Plata. Crédito: Dolores Ripoll

24 de diciembre de 2020 • 00:45

Estudiantes de La Plata no tenía goles ni resultados. El 1-2 con Defensa y Justicia, en el duelo pendiente por la extinta Copa de la Superliga, lo llevó a la peor racha histórica, con 15 partidos sin triunfos. Diez de ellos (siete derrotas y tres empates, con apenas tres goles a favor y 11 en contra) corresponden al ciclo de Leandro Desábato, el hombre que en marzo reemplazó en el banco de suplentes a Gabriel Milito. El Chavo renunció tras la derrota en Florencio Varela, y a disgusto con la comisión directiva que encabeza Juan Sebastián Verón, un ex compañero suyo.

"Como se sabía, era mi último partido en Estudiantes. Obviamente que estoy dolido, teníamos la ilusión de tener un mejor arranque", arrancó el ahora ex DT del Pincha. Sin embargo, contó el dolor que sintió al enterarse de que la dirigencia piensa en Ricardo Zielinski (Atlético Tucumán) para hacerse cargo del equipo. "Me entero que ya habían hablado con otro técnico y eso excede a muchas cosas. Las formas no me gustaron. Si estoy sentado acá, es por respeto a la institución y a los jugadores", explicó el ex defensor central, en obvia alusión a Verón y su comisión directiva.

Lo cierto es que el balance del segundo semestre de 2020 no podía ser peor para el conjunto pincharrata: no sólo perdió a Alejandro Sabella, su "profesor" y guía espiritual, sino que adentro de la cancha no le salió nada. Javier Mascherano, la nave insignia del nuevo proyecto deportivo, decidió retirarse a mitad del torneo. Y ninguno de los refuerzos dio la talla. Su futbolista más relevante terminó siendo Mariano Andújar, el histórico capitán, quien en Florencio Varela contuvo un penal.

Sí puede jactarse de haber hecho una venta millonaria (el juvenil Darío Sarmiento, quien fue adquirido por Manchester City en una operación que dejará siete millones de euros de piso en el club) en tiempos de pandemia, pero los resultados hablan por sí solos: además de la racha negativa de puntos, Estudiantes se pasó 697 minutos sin anotar. El registro, que también hizo historia, se quebró el fin de semana pasado en el empate ante Racing.

Tras la salida de Desábato, el club informó que Pablo Quatrocchi dirigirá la práctica de hoy en City Bell. Y lo más probable es que sea el hombre encargado de dirigir al equipo hasta el final del torneo. Muchos de sus hinchas querrán que el año se termine cuanto antes. Y que en 2021 haya revancha.

