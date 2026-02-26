Torneo Apertura: Newell’s perdió con Estudiantes y se viene el clásico con Rosario Central

Newell’s y Estudiantes jugaron este miércoles un partido con la mirada puesta mucho más allá de esos 90 minutos. El triunfo del equipo platense por 2-0 por la séptima fecha del Torneo Apertura se gestó en medio de la inmensa tensión que rodea al conjunto rosarino, en una crisis que parece no tener final, y el inicio de una etapa para el Pincha, que estrenó DT mientras transita cierto desmembramiento del plantel sin sufrirlo demasiado, ya que está puntero en el grupo A.

El local, con el interinato de Lucas Bernardi tras el despido de la dupla Orsi-Gómez luego de seis jornadas sin éxitos y a la espera de que asuma Frank Kudelka, tiene en el horizonte cercano el clásico con Central este fin de semana. Los hinchas, irritados por la quinta derrota, reclamaron por una mejor actitud a sus jugadores y cantaron que “el domingo tenemos que ganar”, eso sí, sin darse una pausa en la reprobación del equipo que está último en su zona y ganó por última vez en noviembre pasado. El entrenador, que regresa al club que condujo entre 2019 y 2021, estará delante del grupo este jueves y debutará ante el Canalla, también como local.

Por lo pronto, al entrar los futbolistas al campo de juego hubo otra gran diferencia entre ambos conjuntos. Sólo los titulares de Newell’s llevaban la remera blanca en apoyo a la AFA -la misma que el martes vistieron San Lorenzo e Instituto, con la leyenda “Basta de perseguirnos. AFA somos todos los clubes”- y desde los cuatro costados los fanáticos se mostraron en la vereda opuesta, con silbidos por la situación e insultos al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia. Según se observó en los videos que circularon en redes sociales, los fanáticos corearon “¡Chiqui Tapia botón...Chiqui Tapia botón...!”.

Sobran las palabras. Esas remeras NO representan al socio pic.twitter.com/Q5mcNlvQz9 — martin cruz cabrera (@cabrera10) February 25, 2026

Los jugadores de Estudiantes, ahora con Alexander “Cacique” Medina en reemplazo de Eduardo Domínguez, quien se fue sorpresivamente al Atlético Mineiro, no lucieron la vestimenta con ese mismo reclamo. Está claro que, entre quienes manejan el fútbol argentino y el club platense, hay grandes diferencias que se sostienen, sobre todo después del conflicto que se generó con el espaldazo por la copa que se le otorgó a Rosario Central antes de los play-offs del Clausura 2025 y la obligación que la AFA impuso para que el Pincha realizara un pasillo de honor, lo que el club aceptó, pero de espaldas a los jugadores del Canalla.

El Cacique Medina tomó la posta en ese contexto y con las bajas que se sucedieron de Santiago Ascacibar, Cristian Medina y Facundo Rodríguez, más la incógnita sobre la continuidad de Edwin Cetré, que estuvo muy cerca de pasar a Boca y el pase se frustró, en principio, porque no pasó la revisión médica. Estuvo en el banco de suplentes otra vez, ahora cerca del Cacique, que expuso su intensidad en las indicaciones. El DT tiene la necesidad de darle forma a un equipo que está invicto, con más eficacia en los arcos que brillo en el juego, y por delante asoma la Copa Libertadores como principal objetivo.

Alexander "Cacique" Medina inició su ciclo al frente de Estudiantes de La Plata con la victoria ante Newell’s en Rosario Juan José García - FOTOBAIRES

Kudelka estuvo anoche en el Parque Independencia para entrar en clima, más allá de que tiene una identificación con el ADN leproso y la certeza de transmitir su carácter y convicciones. Se fue con un bonus track de incertidumbre, ya que el equipo perdió en el segundo tiempo a su arquero y capitán, Gabriel Arias, que quedó en el piso con una molestia después de despejar una pelota con los puños. Enseguida pidió el cambio, en medio de los murmullos.

Su reemplazo, Williams Balarsina, creció en el club, pero siempre estuvo lejos del arco: lo cedieron a Agropecuario, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi de Mar del Plata. Si el chileno no puede estar en el clásico, el arquero de 27 años sería titular por séptima vez y afrontaría ante Central su apenas octavo partido en Primera con la camiseta de Newell’s, al margen de los cuatro que disputó con el Tiburón el año pasado.

Lo mejor de Newell’s - Estudiantes

El DT cordobés reconoce que tendrá mucho trabajo en lo deportivo, pero acaso mucho más en lo anímico. La demanda de resultados es cada vez de mayor corto plazo: la impaciencia de los hinchas se hace sentir en cada mal pase, en cada ataque mal resuelto, en cada gol recibido (con 14, es el más goleado). La tensión se palpa en carne viva, cada fecha un poco más.