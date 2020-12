Liga Profesional Argentina | Fase de grupos Sin Comienzo P Estudiantes La Plata P Racing Club

Racing visita a Estudiantes de La Plata, que hace 13 partidos que no gana, en un encuentro de la segunda fecha de la Zona Complementación B de la Copa Diego Maradona.

El encuentro se juega en el estadio de Estudiantes, este domingo desde las 19.20, con el arbitraje de Fernando Echenique y televisado por TNT Sports.

En lo previo, los dos cumplen muy malas campañas, ya que Racing ganó un cotejo, ante Unión de local, y perdió los restantes seis, mientras que Estudiantes no se impuso en ninguno, hace 13 partidos que no triunfa, además no marcó goles llegando a sumar 632 minutos sin convertir, con dos empates y cinco reveses.

No obstante, Racing tiene como atenuante estar jugando ante Boca los cuartos de final de la Copa Libertadores, mostrando una versión más elogiable a nivel internacional, eso lo llevó a asumir varios partidos de la Copa Deigo Maradona con juveniles.

Estudiantes no tiene justificación ante una actualidad como esta, no juega un torneo internacional y encaró la mayoría de los compromisos con titulares, por lo tanto no se "distrajo" el equipo entrenado por Leandro Desábato.

Probables formaciones:

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Nahuel Guzmán, Nazareno Colombo e Iván Erquiaga; David Ayala, Lucas Rodríguez y Diego García; Darío Sarmiento, Leandro Díaz y Angel González. DT: Leandro Desábato.

Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Nahuel Guzmán, Nazareno Colombo e Iván Erquiaga; David Ayala, Lucas Rodríguez y Diego García; Darío Sarmiento, Leandro Díaz y Angel González. DT: Leandro Desábato. Racing Club: Matías Ibáñez; Iván Pillud, Mauricio Martínez, Lucas Orban y Fernando Prado; Augusto Solari, Thiago Banega y Walter Montoya; Ezequiel Garré, Jonatan Cristaldo y Nicolás Reniero. DT: Sebastián Beccacece.

Matías Ibáñez; Iván Pillud, Mauricio Martínez, Lucas Orban y Fernando Prado; Augusto Solari, Thiago Banega y Walter Montoya; Ezequiel Garré, Jonatan Cristaldo y Nicolás Reniero. DT: Sebastián Beccacece. Arbitro: Fernando Echenique.

Fernando Echenique. Cancha: Estudiantes de La Plata.

Estudiantes de La Plata. Hora de inicio: 19.20

19.20 TV: TNT Sports.

