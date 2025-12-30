El emotivo video con el que Estudiantes oficializó la continuidad de Eduardo Domínguez: “El apasionado deseo de ir por más”

La continuidad de Eduardo Domínguez como entrenador de Estudiantes dejó de ser una incógnita y ya es una confirmación que consolida uno de los ciclos más exitosos del club de las últimas décadas.

Con un emotivo video difundido en sus redes sociales, el Pincha anunció la extensión del contrato del técnico hasta diciembre de 2027 y sintetizó el espíritu del acuerdo con una frase elocuente: “Cinco títulos y el apasionado deseo de ir por más. Tenemos un largo camino por seguir recorriendo, Eduardo”.

Torneo Clausura ✅

Trofeo de Campeones ✅

Jugar Libertadores ✅

Supercopa Argentina ➡️

Supercopa Internacional ➡️

Recopa de Campeones ➡️



¿Falta anunciar algo? 🤔 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 29, 2025

El anuncio llegó después de varias semanas de negociaciones intensas, atravesadas por versiones, silencios y mensajes en clave desde las cuentas oficiales del club. De hecho, horas antes de la confirmación, Estudiantes había publicado un posteo enumerando los logros de 2025 —el Torneo Clausura, el Trofeo de Campeones y la clasificación a la Copa Libertadores— y los desafíos que se avecinan: “Supercopa Argentina, Supercopa Internacional, Recopa de Campeones. ¿Falta anunciar algo?”. La respuesta llegó por la noche.

En la mesa de negociación, ambas partes coincidieron en un punto central: lo económico no fue el principal obstáculo. Desde el entorno del entrenador remarcaron que, si el dinero hubiera sido determinante, Domínguez habría aceptado alguna de las propuestas informales que recibió desde el exterior, especialmente desde Brasil y México. El DT optó por otro camino: priorizar la continuidad de un proyecto deportivo que ya dejó una huella profunda en el club.

Durante el proceso también pesaron las conversaciones con la dirigencia, encabezada por Juan Sebastián Verón, y la necesidad de sincerar el escenario que se viene. El manager Agustín Alayes lo había anticipado días atrás: Estudiantes deberá ajustar su presupuesto y generar recursos. En ese contexto, Domínguez es consciente de que el club está obligado a vender y que serán más de dos los futbolistas que dejarán el plantel, aunque pretende participar activamente tanto en la elección de esas salidas como en las incorporaciones que lleguen para reemplazarlos.

El calendario 2026 asoma exigente y cargado de objetivos. Estudiantes competirá en la Copa Libertadores, los torneos locales, la Copa Argentina y, además, disputará nuevas finales: la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia, la Supercopa Internacional frente a Rosario Central y la Recopa de Campeones, certamen que se jugará bajo formato triangular y que lo enfrentará a Independiente Rivadavia y Vélez. Es por eso que el armado del plantel será determinante para sostener la competitividad en todos los frentes.

El presidente Juan Sebastián Verón y el DT Eduardo Domínguez con la Copa del Torneo Clausura 2025 Prensa Estudiantes de La Plata

Desde lo operativo, todo indica que Domínguez estará al frente del equipo el 5 de enero, fecha prevista para el inicio de la pretemporada, que se desarrollará íntegramente en el Country Club de City Bell. También se proyecta un amistoso previo al arranque oficial de la temporada —programado para el 25 de enero— y la tradicional Noche del León, que se realizaría el sábado 17.

Un ciclo exitoso

Desde su llegada en marzo de 2023, Eduardo Domínguez construyó un ciclo que ya quedó grabado en la historia de Estudiantes. Dirigió 157 partidos, con un balance de 71 triunfos, 41 empates y 45 derrotas, y conquistó cinco títulos: la Copa Argentina 2023 (primera vuelta olímpica del Pincha en 13 años), la Copa de la Liga Profesional 2024, el Trofeo de Campeones 2024, el Torneo Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones 2025.

Además, el Pincha fue subcampeón de la Supercopa Argentina 2024 y de la Supercopa Internacional, y tuvo actuaciones destacadas en el plano continental: alcanzó los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023 y de la Copa Libertadores 2025, quedando eliminado por penales en ambas ocasiones, la última frente a Flamengo, luego campeón del torneo.

Fiel a su estilo, Domínguez nunca se conformó con lo conseguido. El día de su presentación como entrenador fue claro y esa idea volvió a resonar en esta renovación: “No quedarnos con lo logrado, sino recordar cómo lo conseguimos. Tenemos un largo camino por recorrer”.