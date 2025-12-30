Estudiantes de La Plata confirmó la continuidad del entrenador Eduardo Domínguez

El club Estudiantes de La Plata anunció en la noche del lunes la continuidad del entrenador Eduardo Domínguez hasta diciembre de 2027, después de varias jornadas de negociación con Juan Sebastián Verón, presidente de la entidad.

“Eduardo Domínguez renovó su contrato con Estudiantes por dos temporadas y continuará al frente del equipo tras un ciclo histórico, con cinco títulos conquistados y nuevos desafíos por delante en el plano local e internacional”, anunció el club en un comunicado oficial.

Domínguez, de 47 años, decidió estampar su firma y ampliar así su vínculo con el Pincha para ir en busca de la Copa Libertadores 2026, después de conquistar recientemente el Torneo Clausura, donde venció a Racing en la final, y el Trofeo de Campeones, en el que superó a Platense.

✍🏻 Eduardo Domínguez continuará al frente del equipo hasta 2027. ¡Vamos por más, DT! 💪🏻



▶️ Más información: https://t.co/ABRgRdSyu5 pic.twitter.com/OPzWSDTmP1 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 30, 2025

La renovación, más allá de los logros alcanzados en las últimas semanas, tampoco estaba asegurada, en medio de versiones sobre las diferencias entre el DT y el presidente Verón, que hace un par de semanas expresaba: “Nos sentaremos a hablar con Eduardo. Tuvimos una avanzada y quedamos en volver a sentarnos para ver cómo se puede seguir. Hay desafíos importantes por delante y eso requiere de una gran carga de horas y de motivación. El club quiere que Eduardo siga”. Lo concreto es que ambas partes resolvieron la situación y se dispuso la ampliación del ciclo de Domínguez por dos años más.

Desde su llegada al club, en marzo de 2023, Eduardo Domínguez dirigió a Estudiantes en 157 encuentros, con un saldo de 71 triunfos, 41 empates y 45 derrotas.

✍️ Cinco títulos y el apasionado deseo de ir por más. Tenemos un largo camino por seguir recorriendo, Eduardo 💪🇦🇹. pic.twitter.com/7C0ZyksZN7 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 30, 2025

Tras sellar la renovación, Domínguez pondrá primera en la pretemporada con el conjunto platense y tendrá que reforzar el equipo de cara al 2026 ante las casi seguras salidas de Santiago Ascacibar y Cristian Medina, dos piezas claves en su esquema.

Verón, de hecho, anticipó una reducción presupuestaria, y remarcó sobre la salida de Ascacibar: “Yo haría lo mismo que Boca o River si me diera la economía. Nosotros al Ruso lo queremos retener, pero nos da el cuero hasta un punto. No podemos hacer locuras. No nos da. También hay una cuestión económica, que no vamos a poder competir. Ahí deberá decidir él y lo vamos a acompañar. No somos de cortarle la carrera a alguien. Haremos el máximo esfuerzo y si no se puede, esperemos que luego quiera terminar la carrera en el club”.

Eduardo Dominguez continuará al frente de Estudiantes (Photo by Luis Santillan / AFP) LUIS SANTILLAN - AFP

Pero Domínguez entendió la necesidad del club de tener que vender algún jugador para equilibrar las finanzas, aceptó que posiblemente se vayan algunos más, pero al mismo tiempo priorizó las ganas de continuar con un proyecto deportivo que ya dejó una huella importante en el Pincha, además de trabajar codo a codo con la dirigencia para encontrar los mejores reemplazos posibles para un año cargado de actividad.

En 2026, Estudiantes afrontará los torneos Apertura y Clausura, la Copa Libertadores y la Copa Argentina, pero además tendrá varios títulos por disputar, como la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la Recopa de Campeones. El Barba, como se lo conoce al director técnico, buscará ampliar así una lista de éxitos que incluye la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024, el Clausura 2025 y los Trofeos de Campeones 2024 y 2025. Está previsto que la pretemporada del León comenzará el 5 de enero próximo, en el predio de City Bell.

“Cinco títulos y el apasionado deseo de ir por más. Tenemos un largo camino por seguir recorriendo, Eduardo”, destacó Estudiantes en sus redes para señalar la continuidad del DT, que está a un paso de igualar al inolvidable Osvaldo Zubeldía en la cantidad de títulos alcanzados.