La amnistía que dejaría sin suspensión a los futbolistas de Estudiantes por el “espaldazo”

A la espera de una confirmación oficial, la AFA evalúa firmemente la posibilidad de anunciar una amnistía general para los futbolistas de todas las categorías que arrastren suspensiones por cumplir de esta temporada, independientemente de la gravedad de la falta o de la competencia en la que se haya producido.

Esta tipo de condonación de penas no es nuevo, pero en este caso adquiriría gran relevancia porque dejaría habilitados a todos los jugadores de Estudiantes que participaron del “espaldazo” a Rosario Central y recibieron dos fechas de suspensión.

El 27 de noviembre, el Tribunal de Disciplina le impuso el castigo a los 11 titulares del Pincha que, formados en dos filas en el ingreso a la cancha del Gigante de Arroyito, se dieron vuelta cuando entraron sus colegas de Rosario Central, que unos días antes habían sido proclamados por el presidente Claudio Tapia como campeones del Torneo Anual, un título creado tras el final de la temporada regular de los torneos Apertura y Clausura.

El "espaldazo" por el que los jugadores de Estudiantes recibieron dos fechas de suspensión a cumplir en 2026 Captura tv

En aquel cotejo por los octavos de final del Clausura, Estudiantes venció a Central por 1-0, con un gol de Edwuin Cetré. La suspensión posterior de dos fechas dispuesta por el Tribunal de Disciplina fue a cumplir en los primeros encuentros oficiales de 2026. Estudiantes pudo contar con sus jugadores en los cuartos de final, semifinal y final, en la que superó a Racing en definición por penales.

En el fallo publicado en la página web de la AFA se explicaba las razones de la suspensión diferida: “Este tribunal entiende que la suspensión de los jugadores por dos fechas debe cumplirse en el próximo torneo oficial (...) de modo que la sanción resulte ejemplificadora, pero no desproporcionada ni lesiva de la integridad de la competición actual”.

Los futbolistas alcanzados por la pena son Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Tiago Palacios, Facundo Farías y Cetré. De confirmarse la amnistía que fue adelantada por la agencia Noticias Argentinas, todos esos jugadores estarán disponibles para los dos primeras fechas del Apertura 2026, que comenzará en la última semana de enero: ante Independiente, en Avellaneda, y contra Boca, en el Uno de La Plata.

Verón, ideólogo del "espaldazo", pasó a ver los partidos en la platea tras ser suspendido por seis meses para representar oficialmente a Estudiantes

Además, Estudiantes recibió una multa económica por el valor de 4000 entradas generales (muy cercano a límite que establece el reglamento de penas, que es de 5000 tickets). Núñez, capitán aquella tarde, fue inhabilitado para llevar la cinta durante tres meses. El volante Medina, que había sido acercado por el aporte económico del empresario estadounidense Foster Gillett, ya se desvinculó del Pincha.

La sanción a los jugadores había sido acompañada por una suspensión de seis meses al presidente Juan Sebastián Verón, que en los play-offs no pudo representar oficialmente a su club. Observó los cotejos en la platea y estuvo impedido de ocupar el podio en la entrega de premios y medallas, tanto en la consagración de Clausura como en el Trofeo de Campeones, en la final ganada a Platense.

En los considerados del fallo de la inhabilitación, la AFA esgrimió una infracción al artículo 12 del Código Disciplinario de parte de quienes participaron del pasillo de no reconocimiento a Rosario Central: “La conducta reprochada se encuadra en el marco del art. 12 del Código, que autoriza la imposición de suspensiones de hasta treinta (30) partidos a los jugadores que incurran en hechos inmorales, reprobables o disciplinariamente graves; dentro de ese marco, una sanción de DOS (2) fechas de suspensión aparece como moderada y compatible con el principio de proporcionalidad, atendiendo a que el hecho no fue aislado ni individual, sino de carácter grupal y conscientemente asumido”.

El “espaldazo” de Estudiantes a Rosario Central

Verón cuestionó desde un primer momento el título creado ad hoc para Rosario Central: “No es lo mismo ganar una estrella a que te la den. No se puede dar un título porque se te ocurre. Di la orden de ponerse de espaldas y los muchachos estuvieron de acuerdo. Fue así porque nos sentimos amenazados y obligados a hacer algo que no se hizo en otros partidos, ni con otros equipos. ¿Por qué en Independiente Rivadavia de Mendoza [campeón de la Copa Argentina] y Central Córdoba no se hizo? ¿Por qué a Estudiantes sí? ¿Por qué me obligan?“.

Con la pretensión de que la amnistía no sea considerada como un beneficio exclusivo para Estudiantes, el anuncio tendría alcance nacional, ya que comprendería a todas las categorías del fútbol argentino, desde el ascenso hasta la primera división, incluyendo certámenes regionales y federales.