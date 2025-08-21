Estudiantes La Plata y Cerro Porteño empataron 0-0 en la Copa Libertadores

Estudiantes La Plata y Cerro Porteño empataron 0-0 en el estadio Jorge Luis Hirschi este miércoles 20 de agosto, en un partido de la jornada 14 de la Copa Libertadores.

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.