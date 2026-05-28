Así está el grupo de Boca en la Copa Libertadores, en la previa de la fecha 6

El Grupo D de la Copa Libertadores 2026, el que conforma Boca Juniors, es último en definirse este jueves por la noche con dos encuentros en simultáneo: el xeneize vs. Universidad Católica de Chile y Cruzeiro de Brasil vs. Barcelona de Ecuador. Ambos cotejos se puede seguir en vivo en canchallena.com con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la antesala de la última fecha, el xeneize marcha tercero en la tabla de posiciones con siete puntos producto de dos triunfos, un empate y dos caídas. El líder es su rival de turno con 10 unidades mientras que los brasileños tienen ocho. Los ecuatorianos se ubican últimos con tres y ya quedaron eliminados.

El equipo del barrio porteño de La Boca no tiene otra opción que ganarle a la Franja para avanzar a los octavos de final. En caso de hacerlo, el elenco de Claudio Úbeda alcanzará a la U y quedará por encima por el nuevo sistema de desempate que impuso la Conmebol para esta temporada. El mismo, denominado “olímpico”, privilegia los cruces entre los rivales que están igualados y se utiliza ese criterio como primer ítem para desnivelar posiciones. En la primera rueda, el equipo argentino le ganó al chileno 2 a 1 y en caso de superarlo nuevamente, habrá ganado los dos partidos entre sí.

Por esa misma reglamentación, es que no le alcanza con empatar para avanzar. Si ello ocurre y Cruzeiro pierde ante Barcelona, Boca y los brasileños quedarán con siete unidades pero en los partidos entre ellos el equipo de Belo Horizonte cosechó un triunfo 1 a 0 de local y una igualdad 1 a 1 en la Bombonera.

Lo importante para Boca es que depende de sí mismo para meterse en la siguiente ronda y que, en caso de empatar o perder, terminará tercero y seguirá compitiendo internacionalmente porque decantará en los playoffs de la Copa Sudamericana contra un equipo que culmine segundo en alguna de las zonas de ese campeonato.

Fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Boca vs. Universidad Católica - Jueves 28 de mayo a las 21.30 en la Bombonera.

Cruzeiro vs. Barcelona - Jueves 28 de mayo a las 21.30 en el estadio Mineirão.

La situación de Boca en el desempate “olímpico” en el Grupo D

Vs. Barcelona de Ecuador: tiene ventaja porque le ganó 3 a 0 en la Bombonera y perdió 1 a 0 en Ecuador.

tiene ventaja porque le ganó 3 a 0 en la Bombonera y perdió 1 a 0 en Ecuador. Vs. Cruzeiro de Brasil: tiene desventaja porque perdió 1 a 0 en Belo Horizonte y empató en la Bombonera 1 a 1.

tiene desventaja porque perdió 1 a 0 en Belo Horizonte y empató en la Bombonera 1 a 1. Vs. Universidad Católica de Chile: de momento, tiene ventaja porque se impuso 2 a 1 en Santiago. Lo recibe el jueves 28 de mayo en la Bombonera.

El xeneize disputa la etapa de grupos de la Copa Libertadores tras dos años. En 2024 jugó la Copa Sudamericana y en 2025 fue eliminado por Alianza Lima de Perú en una de las fases preliminares del máximo certamen continental.

Más allá de la situación límite que atraviesa, está entre los candidatos al título. De hecho, es, de los equipos participantes, el más ganador, con seis trofeos y anhela como nadie el séptimo para alcanzar a Independiente en la tabla de campeones.