Por dónde pasan Boca vs. Universidad Católica y qué canal lo transmite en vivo

Boca Juniors y Universidad Católica de Chile se enfrentan este jueves desde las 21.30 en la Bombonera con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 con el objetivo en común de clasificar a octavos de final.

El partido se transmite en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Ambos clubes se enfrentaron en la primera fecha con victoria del xeneize 2 a 1 en el Claro Arena de Santiago con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro. Juan Ignacio Díaz descontó para la Franja sobre el final. El historial, incluyendo ese cruce, tiene 12 partidos con ocho triunfos argentinos, dos chilenos y dos empates.

La previa del partido

Para el equipo del barrio porteño de La Boca es un partido trascendental: necesita ganar sí o sí para avanzar a los octavos de final porque se ubica tercero en la tabla de posiciones con siete puntos producto de dos triunfos, un empate y dos caídas. Tiene por encima a Cruzeiro -recibe en simultáneo a Barcelona de Ecuador- con ocho unidades y a su rival de turno, que es el líder con 10.

En caso de imponerse, el elenco de Claudio Úbeda alcanzará a la U y quedará por encima por el nuevo sistema de desempate que impuso la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para esta temporada. El mismo, denominado “olímpico”, privilegia los cruces entre los rivales que están igualados y se utiliza ese criterio como primer ítem para desnivelar posiciones. En la primera rueda, el equipo argentino le ganó al chileno 2 a 1 y en caso de superarlo nuevamente, habrá ganado los dos partidos entre sí.

Por esa misma reglamentación, es que no le alcanzará con empatar para avanzar. Si ello ocurre y Cruzeiro pierde ante Barcelona de Ecuador -se enfrentan en simultáneo en Belo Horizonte-, Boca y los brasileños concluirán con siete unidades pero en los partidos entre ellos el equipo de Artur Jorge cosechó un triunfo 1 a 0 de local y una igualdad 1 a 1 en la Bombonera. Si queda tercero, decantará en los playoffs de la Copa Sudamericana.

De cara al compromiso que marcará el balance del primer semestre, en el que fue eliminado en octavos de final del Torneo Apertura, Boca tiene bajas importantes. Santiago Ascacíbar todavía debe cumplir una fecha de sanción por la expulsión que sufrió ante Barcelona en Ecuador mientras que Ayrton Costa llegó al límite de amonestaciones. Sus lugares los ocupan Marco Pellegrino y Ander Herrera.

Además, Adam Bareiro tiene una una lesión muscular y está descartado mientras que a Miguel Merentiel lo esperarán hasta último momento porque también acarrea una dolencia, pero es muy probable que sea va de la partida y le cede su espacio a Exequiel Zeballos para que haga dupla con Milton Giménez.

Universidad Católica depende de sí mismo y con un empate se mete en octavos de final. Ante una derrota, necesitará que Cruzeiro no le gane a Barcelona. Dirigido por el argentino Daniel Garnero, tiene en su plantel a los compatriotas Justo Giani, Juan Ignacio Díaz, Agustín Farías, Martín Gómez, Fernando Zuqui, Matías Palavecino y Fernando Zampedri. Gary Medel, ex-Boca en dos períodos, también forma parte del equipo.

Leandro Brey es el arquero titular de Boca desde la lesión de Agustín Marchesín Gonzalo Colini - La Nación

Posibles formaciones

Boca Juniors: Leandro Brey, Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Giménez, Tomás Aranda, Exequiel Zeballos; y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Leandro Brey, Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Giménez, Tomás Aranda, Exequiel Zeballos; y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda. Universidad Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.42 contra 10.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate cotiza a 4.33.