Estudiantes - Sarmiento: empataron 1-1 y la nota la dio el árbitro Merlos por no dar penal por un codazo a Guido Carrillo que le hizo volar los dientes

LA PLATA.- Estudiantes y Sarmiento empataron 1-1, en un encuentro de bajo vuelo. Los goles de Santiago Ascacibar y Lucas Melano fueron emociones excepcionales de un partido en el que el Pincha volvió a decepcionar y el Verde de Junín sumó un punto importante. Lo más destacado de la jornada platense, sin embargo, resultó un golpe tan grotesco como la determinación arbitral.

En el fútbol de hace un tiempo podía pasar que el árbitro no viese el codo de Javier Toledo impactar en la cara de Guido Carrillo. En el de hoy, con VAR, resulta incomprensible. Insólito. Los tres dientes del jugador local en el aire, el brazo cortado del futbolista visitante y la revisión no fueron suficientes. Andrés Merlos hizo una de las suyas: errar en su decisión. El juez no solo no cobró el claro penal, sino que marcó falta en ataque.

Antes de esa acción (trascendental para el juego), Estudiantes se mostró superior. En la primera mitad de la etapa inicial, el Pincha dominó a Sarmiento y en varias oportunidades se acercó con peligro al arco de la visita. El problema del equipo de Abel Balbo estuvo en cómo finalizó los avances. Insinuó mucho, inquietó poco.

El mejor de ese tramo positivo para Estudiantes fue Fernando Zuqui, quien se pareció al de hace un año: participativo e incisivo. Justamente él fabricó una de las mejores jugadas del Pincha. El mediocampista desniveló por izquierda, mandó el centro al área y el remate de Carrillo pasó a un metro de uno de los palos. También lo tuvo Pablo Piatti y le bloquearon el remate.

Después del penal no sancionado por Merlos, el conjunto local se desinfló. Un poco por la bronca, otro por los ajustes de Sarmiento. El trámite se equilibró y las (pocas) emociones se disiparon.

El primer tiempo concluyó como empezó: con el marcador en blanco. Lo único distinto, a esa hora de la noche platense era que Carrillo tenía tres dientes menos.

Lo mejor del partido

El complemento empezó con las mismas posturas: Estudiantes, con la iniciativa; el Verde, agazapado. En los primeros minutos no pasaba demasiado... hasta que Ascacibar se regaló un golazo. En el día de su cumpleaños 26, el volante central tomó una pelota de aire y con un disparo potente rompió la resistencia del arquero Sebastián Meza. El 1-0 para el Pincha hizo estallar al estadio UNO. La gente festejó el gol y, además, se sacó la rabia de aquel codazo que –para Merlos– fue infracción en ataque.

Ese enojo de los hinchas con los árbitros se terminó de evaporar cuando, después de chequear en el monitor, el juez principal volvió para atrás su decisión de sancionar un penal a favor de Sarmiento.

En el segmento final del encuentro, Israel Damonte llenó al elenco de Junín de delanteros y ese amontonamiento le dio resultado. Toledo la bajó, Melano definió con precisión y el 1-1 trituró la alegría albirroja.

En los últimos minutos no pasó demasiado. Estudiantes no supo, Sarmiento se replegó y el partido se acható. El ingresado Mauro Boselli dispuso de una ocasión clara en el descuento, pero un defensor despejó su cabezazo delante de la línea.

La igualdad, entonces, no se modificó. A pesar de los dientes de Carrillo, el empate de La Plata pasará rápidamente al olvido..

