Estudiantes, un equipo aturdido que se aferró a la mística para ilusionarse con las semifinales

La Copa Libertadores resulta un reto que moviliza a Estudiantes. La llave con Flamengo, una serie que lo descubría en desventaja frente a un rival que es una potencia en Sudamérica. Los pronósticos se cumplieron en el Maracaná: la derrota 2 a 1 enseñó la diferencia futbolística, colectiva e individual, más allá de la reacción anímica que demostró el Pincha en el segundo tiempo. Para revertir la llave necesitará mucho más que empuje y esfuerzo, porque Fla se dio hasta la posibilidad de regular el ritmo para festejar.

Guido Carrillo, el artillero que marcó en el descuento y esperanza a Estudiantes con revertir la serie con Flamengo PABLO PORCIUNCULA� - AFP�

Las estrategias se pulverizaron en 16 segundos, el tiempo que necesitó Flamengo para romper el resultado. La figura de Pedro, el segundo goleador histórico del club, con 148 festejos, quien puso la rúbrica: primero, desacomodó al zaguero Facundo Rodríguez; después, buscó el pase del ecuatoriano Gonzalo Plata. El delantero de 28 años controló con el pie derecho y con el izquierdo definió junto al poste derecho de Fernando Muslera. Un artillero que cumple, pero que además relega al banco de los suplentes a Bruno Henrique, que se destaca en el campo y a la vez arrastra una sanción de 12 partidos –en el Brasileirao– y 11 mil dólares, por violación de la ética deportiva; además, enfrenta un juicio penal por cargos de fraude deportivo, que podría derivar en una pena de entre dos a seis años de prisión.

El entrenador Filipe Luis ofrece rodaje y desgaste a Pedro, al que dos meses atrás reprendió tras analizar los datos del GPS. “Es el último en todo. Los entrenamientos no mienten. Tiene que asumir su parte. Cuando lo haga será bienvenido, pero ahora no puede seguir así”, acusó el entrenador. “No tengo vanidad y asumo que mi desempeño estuvo por debajo del de mis compañeros. La forma en que se expuso públicamente fue exagerada y una falta de respeto”, respondió Pedro, que en abril se recuperaba de la rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda. La histórica derrota 1-0 con Central Córdoba, de Santiago del Estero, fue su presentación en la actual Copa Libertadores, en la que no tiene muchos minutos. En la serie con Internacional, de Porto Alegre, por los octavos de final, apenas disputó 22 minutos: respondió con un gol, en el desquite.

El festejo de Pedro, el segundo goleador histórico de Flamengo y el delantero que revirtió la relación con el entrenador Filipe Luis PABLO PORCIUNCULA - AFP

Un artillero que se vuelve indetectable para los defensores, porque puede asomar como delantero centro, pero también puede pivotear sobre las bandas para generar huecos para la trepada de un magnífico titiritero como el capitán Giorgian de Arrascaeta, las diagonales de Samuel Lino o el paso de los laterales, el uruguayo Guillermo Varela y Ayrton Lucas. Históricamente, los defensores externos brasileros impusieron un sello en el mundo: Cafú, Dani Alves, Roberto Carlos y Marcelo, por citar algunos de los destacados.

Flamengo no se ató a los viejos manuales de estilo, que señalan que cuando un lateral escala el campo, el del sector opuesto defiende: Ayrton Lucas desbordó por la izquierda y Varela definió para aumentar la ventaja. Ocho minutos que resultaron una pesadilla para Estudiantes: aturdido, llegaba tarde a cada pelota y quedaba en inferioridad ante un rival que enseñaba precisión, despliegue, concentración, intensidad, potencia y puntería.

El lateral izquierdo Ayrton Lucas arrastra la marca de Román Gómez; el brasilero asistió al uruguayo Guillermo Varela en el segundo gol de Flamengo PABLO PORCIUNCULA - AFP

Las diferencias de jerarquía quedaron expuestas, tanto como la brecha que existe entre el poder económico que enseñan los clubes brasileños ante los argentinos. Flamengo no convocó a Jorginho, con paso por Napoli, Chelsea y Arsenal, y al chileno Erick Pulgar que, tras su recorrido europeo por Bolonia, Fiorentina –lo cedió también a Galatasaray, de Turquía– recaló en el rubro-negro, que desembolsó tres millones de euros por su pase. Ausencias que no resienten la estructura, que diseñó un doble cinco con Nicolás De la Cruz y el español Saúl, exAtlético de Madrid; muestra una zaga central solvente, con Léo Ortiz y Leo Pereira, y en Agustín Rossi tiene a un arquero que con sobriedad conquistó a los torcedores.

Ante esa abundancia de piezas –Fla además tuvo entre sus reservas a Allan, Evérton Cebolinha, Wallace Yan, el uruguayo Matías Viña y el colombiano Jorge Carrascal–, Estudiantes padeció las lesiones que se tradujeron en las bajas de Leandro González Pirez, el delantero Edwuin Cetré y el lateral Éric Meza... Nombres que para el entrenador Eduardo Domínguez, que arrastra cuestionamientos, aunque tiene el respaldo del presidente Sebastián Verón, no tienen un sustituto con el mismo recorrido, la experiencia y el roce internacional que se precisa para una instancia de mata-mata y ante uno de los máximos candidatos: Flamengo tiene credenciales sobradas y, además, lidera el Brasileirao; el Pincha se esfuerza por no caerse entre los ocho del Grupo B, para jugar los playoffs de la Liga Profesional.

Gonzalo Plata es controlado por el zaguero Facundo Rodríguez; el delantero ecuatoriano fue expulsado de modo insólito por el árbitro colombiano Andrés Rojas Bruna Prado - AP

El orgullo, la mística copera, el liderazgo de Santiago Ascacibar, la resistencia de Muslera con sus múltiples atajadas, la insólita expulsión de Plata que determinó el árbitro colombiano Andrés Rojas y la presencia de un artillero excepcional como Guido Carrillo, argumentos para imaginar que en una semana la hazaña es posible y que el León seguirá rugiendo como lo señala la historia. “Era esperar nuestro momento para tener la oportunidad y la conseguimos. Estamos en serie y en nuestra casa va a ser diferente”, apuntó Domínguez, que con palabras alimenta un sueño.