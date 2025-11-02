Estudiantes vs. Boca, en vivo
El Xeneize precisa otro buen resultado para afirmarse en su camino a la Libertadores 2026
Los siguientes son los 11 titulares de Boca para visitar a Estudiantes en La Plata: Marchesin; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Belmonte, Delgado, Palacios; Zeballos, Merentiel y Giménez.
Los 11 de Estudiantes
Los siguientes son los 11 titulares del Pincha contra Boca: Muslera; Gómez; Núñez, rodríguez, Arzamendia; Medina, Amondarain, Ascacíbar; Palacios, Carrillo y Cetré.
La entrada en calor
Los equipos realizan sus trabajos precompetitivos sobre el campo de juego del Estadio Uno.
La Libertadores en la mira
Boca no tiene margen de error y precisa ganar en La Plata para seguir afianzándose en la zona de clasificación directa a la Copa Libertadores. En la Tabla Anual suma 53 puntos, a 9 del líder Rosario Central (62) unidades y su boleto ya asegurado al certamen continental.
Detrás, la pelea es intensa: River lo sigue de cerca con 52, mientras que Argentinos Juniors y Deportivo Riestra acechan con 51. Con un dato clave: el próximo domingo se jugará el Superclásico en la Bombonera. Es por eso que el conjunto dirigido por Claudio Úbeda sabe que con una victoria en La Plata obliga al Millonario a también sumar de a tres. Luego del clásico solo quedará una fecha por disputarse.
Cómo llega Boca
Boca llega con el ánimo renovado tras la decisiva victoria por 3-1 ante Barracas Central, que le permitió concretar una valiosa remontada y escalar posiciones en la Tabla Anual. Con este triunfo, el Xeneize alcanzó los 53 puntos y recuperó el segundo puesto, ubicándose nuevamente en zona de clasificación directa a la próxima Copa Libertadores. Mientras tanto, en el Clausura pelea por quedar bien posicionado entre los ocho de su grupo que acceden a octavos de final.
La remontada ante Barracas no solo significó un impulso en la tabla, sino también en lo anímico: el equipo mostró carácter, reacción (empezó perdiendo 1 a 0) y eficacia ofensiva en sus dos centrodelanteros.
Cómo llega Estudiantes
Estudiantes llega en alza y con la confianza por las nubes tras imponerse 2-0 en el clásico platense ante Gimnasia, con goles de Edwin Cetré y Guido Carrillo. El triunfo no solo significó una alegría especial para el plantel y los hinchas, sino que también extendió su racha positiva: acumula cinco partidos sin derrotas en el certamen, con un rendimiento sólido y equilibrado.
El equipo de La Plata no pierde desde el 13 de septiembre, cuando cayó 2-1 como local frente a River, y desde entonces mostró una notable mejoría tanto en la generación de juego como en la solidez defensiva. Esa continuidad le permitió escalar posiciones hasta alcanzar la cima de su grupo, convirtiéndose en uno de los conjuntos más regulares del torneo.
Probables formaciones
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Román Gómez; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Edwin Cetré, Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Bienvenidos
Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Estudiantes de La Plata y Boca, válido por la fecha 14 del torneo Clausura. El partido comenzará a las 16 en el estadio Uno de La Plata, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y televisado por TNT Sports.
