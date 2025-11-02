Estudiantes vs. Boca, en vivo

Boca no tiene margen de error y precisa ganar en La Plata para seguir afianzándose en la zona de clasificación directa a la Copa Libertadores. En la Tabla Anual suma 53 puntos, a 9 del líder Rosario Central (62) unidades y su boleto ya asegurado al certamen continental.

Detrás, la pelea es intensa: River lo sigue de cerca con 52, mientras que Argentinos Juniors y Deportivo Riestra acechan con 51. Con un dato clave: el próximo domingo se jugará el Superclásico en la Bombonera. Es por eso que el conjunto dirigido por Claudio Úbeda sabe que con una victoria en La Plata obliga al Millonario a también sumar de a tres. Luego del clásico solo quedará una fecha por disputarse.