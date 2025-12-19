Estudiantes vs. Platense: por qué el Trofeo de Campeones será disputado en San Nicolás

Cuando Platense ganó el torneo Apertura, la Liga Profesional se puso a buscar estadios para el trofeo de Campeones. El Único de San Nicolás, con capacidad para 25 mil espectadores, y que ya había sido probado en Copa Argentina, e incluso en un partido por el ascenso a primera, fue el elegido. La sede, elegida en junio, sólo cambiaría en caso de que Boca o River se adjudicaran el torneo Clausura: la cancha, en ese caso, sería la de Lanús. Como el campeón fue Estudiantes de La Plata, el estadio nicoleño quedó confirmado. Los hinchas del Pincha y el Calamar recorrerán entonces 234 kilómetros por la autopista Buenos Aires-Rosario para un partido que dará una estrella, generará un movimiento económico estimado de $850 millones y, sin embargo, significará una pérdida para los organizadores.

Como todas las finales, de la organización se encargará la empresa ProEnter, que tiene un contrato vigente con la Liga Profesional. A diferencia de Santiago del Estero, que además de prestar el estadio Madre de Ciudades también paga las estadías de las delegaciones y se hace cargo de los operativos de seguridad, San Nicolás sólo presta la cancha y pone algunos funcionarios municipales en las tribunas para asegurarse de que todo esté en orden. La Liga Profesional se encarga de todo el resto, que incluye -por ejemplo- el armado de una carpa VIP para los sponsors o una platea preferencial para los sponsors. Las 25 mil entradas vendidas no cubren, en principio, todos los gastos.

Así, San Nicolás se erige en la casa de la “clase media” del fútbol nacional. El estadio municipal, construido en 2019, hospedó partidos de Copa Argentina y hasta un amistoso de Boca, en enero de este año, un 2-0 a Juventude, de Brasil, cuando Fernando Gago era el entrenador xeneize.

Aquel amistoso de Boca con Juventude

¿Por qué, entonces, van a San Nicolás? “Tapia y la Liga quedan presos de su intención de federalizar el fútbol”, aporta una fuente que conoce del tema. “En este sentido, tienen que salir de la Capital Federal. Y, dentro de todo, San Nicolás no es lejos y tiene buenos accesos para las dos hinchadas: es un estadio moderno muy cerca de la ruta”.

Además de la cesión sin cargo del estadio para esta definición, el Municipal de San Nicolás ofrece varias ventajas: fáciles acceso y egreso para las dos parcialidades y un césped que a esta altura del año no necesita resiembra, cosa que sí ocurre con varias canchas de la primera división al final de la temporada; los encargados de las canchas eligen el receso para reacondicionar el suelo y que luzca impecable al año siguiente. El recinto nicoleño fue estrenado en las fases iniciales de la Copa Argentina 2020, durante la pandemia del coronavirus y cuando todavía pesaban las restricciones de concurrencia.

Su primer “partido grande” fue uno de aquella Copa Argentina entre Newell’s y Sportivo Peñarol, de San Juan. La Lepra se impuso por 2-0 y hubo luego una foto entre Alex Ganly, el director de Eventos de Torneos, la empresa organizadora de la Copa, y el entonces intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia. Así, el estadio Municipal se convirtió en la sede número 42 del certamen más federal del fútbol. Y lo hizo con el eslogan “el primer estadio del país 100% iluminado por luces LED”. Desde ese año, además de los encuentros de Copa Argentina, alojó enfrentamientos de la Primera Nacional y del Federal A, y ahora recibirá por primera vez el Trofeo de Campeones.

El primer partido oficial

Passaglia ya no gobierna San Nicolás, pero en el Palacio Municipal se mantiene su sangre: el intendente es su hermano Santiago. En mayo pasado, los Passaglia crearon su propia corriente política, llamada Hechos, postulada como una tercera vía entre Pro y La Libertad Avanza. Ambos hablan de traspolar el “modelo San Nicolás” al resto de la provincia de Buenos Aires, e incluso al país. En un video publicado en TikTok, el actual intendente dice que “San Nicolás era una ciudad muerta, que no tenía nada para hacer. El que quería hace alguna actividad se tenía que ir a otra ciudad”. El fútbol se enmarca en la necesidad del Poder Ejecutivo nicoleño de poner en el mapa cultural a la ciudad de 180.000 habitantes.

Los hermanos Manuel y Santiago Passaglia, exintendente y actual jefe comunal de San Nicolás; en derredor de ellos destacan que vieron una sola vez a Claudio 'Chiqui' Tapia, y en un marco institucional. Soledad Aznarez

“A la ciudad le sirve que vengan más de 20.000 personas”, destacan cerca del intendente Passaglia ante una consulta de LA NACION. Y agregan: “Las 2100 plazas hoteleras que tiene la ciudad ya están agotadas. Se calcula un piso de 35.000 pesos de gasto en promedio por cada persona que venga para el partido. Con una inversión mínima, San Nicolás se asegura un movimiento estimado en 850.000.000”, completan las fuentes. Claro que en la ciudad bonaerense eligen diferenciarse de Santiago del Estero, que con un fuerte apoyo provincial levantó el estadio Madre de Ciudades y se hizo cargo de los hospedajes de las delegaciones y del operativo de seguridad para organizar las finales de los torneos Apertura y Clausura.

“El autódromo y el estadio fueron hechos con recursos propios de la ciudad. No es que San Nicolás rosquea para tener los partidos. Directamente llaman desde Buenos Aires y preguntan si pueden organizar tal o cual partido. Los hoteles se llenan, los restaurantes se llenan. Y es todo dinero que vuelve a los nicoleños”, afirman desde la comuna. Y dan datos que distinguen a San Nicolás del “populismo santiagueño”: “El estadio es usado todo el año: hay eventos, actividades municipales, festivales, reuniones en el bajo tribuna. Es una máquina de generar y no un elefante blanco“. Además, cuentan que el escenario tiene apenas dos empleados: el encargado y el canchero, responsable del cuidado del césped. “Y San Nicolás no tiene equipo de fútbol principal, así que no pueden acusarnos de que favorecimos a tal o cual club construyendo la cancha”, advierten.

Vistazo al estadio de San Nicolás

Esta vez, y al contrario de lo que ocurrió en el primer partido importante que lo tuvo como sede, el intendente local no estará presente. Santiago Passaglia, jefe comunal, estará de vacaciones este sábado. “Nosotros no rosqueamos en AFA para tener los partidos”, dicen cerca de él. Y cuentan que los Passaglia vieron a Claudio ‘Chiqui’ Tapia una sola vez. “Fue en una visita completamente institucional en la que le contaron lo que iban a hacer con el estadio”, evocan los informantes. E insisten: “El intendente tiene cero vínculos con Tapia”.

Sin embargo, y más allá de una aparente distancia con el presidente de la AFA, la máxima autoridad del fútbol argentino es la que baja el martillo por una sede. Sobre todo, para un partido final. La Liga Profesional termina aceptando lo que se decide en la calle Viamonte o el predio de Ezeiza. Si los Passaglia están lejos de Tapia, como dicen, ¿quién hace propaganda por el estadio? “La relación es vía Sergio Massa, excandidato a presidente de Unión Por la Patria, y compañero de militancia peronista de Ismael Passaglia, padre de Manuel y Santiago”, aportan las fuentes consultadas por LA NACION. El exintendente de Tigre posee fuertes vínculos con el fútbol: además de la histórica injerencia que tiene en el club Tigre, Nicolás Russo, presidente de Lanús, es un delfín suyo. Y mantiene desde siempre un fluido vínculo con Pablo Toviggino, tesorero y mano derecha de Tapia. Como ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, Massa fue quien dio el visto bueno para el Mundial Sub 20 en el país, un anhelo del propio Tapia para que la selección argentina, eliminada en el torneo sudamericano, pudiera disputar el torneo de la categoría.

Con un estadio flamante, San Nicolás bien puede jactarse de ser la casa de los equipos de la “clase media” del fútbol argentino. Mucho más cerca de Buenos Aires que Santiago del Estero y con beneficios parecidos, el del Trofeo de Campeones puede ser el primero de una serie de partidos decisivos allí. Los nicoleños rezan para que Boca y River no sean campeones: así tienen más chances de recibir una final como la de este sábado.