Oriana Sabatini se hartó y les respondió a los que le preguntan por la posible llegada de Dybala a Boca

Luego del nacimiento de su hija Gia, fruto de su relación con Paulo Dybala, Oriana Sabatini regresó a Buenos Aires para cumplir con ciertos compromisos laborales: la presentación de su libro, la cual tuvo lugar el pasado domingo 2 de mayo en La Rural, y las grabaciones de la segunda temporada de True Crime, ciclo de streaming en OLGA que conduce junto al periodista policial Paulo Kablan. En medio de su agenda agitada y a los pocos meses de convertirse en madre, la actriz no deja de dar títulos en cada una de las entrevistas que brinda.

Oriana Sabatini presentó Podría quedarme acá, su primera novela (Foto: Instagram @orianasabatini)

En las últimas horas, dialogó con Filo News y sorprendió con su reacción al referirse a las personas que le preguntan sobre la posible llegada de su marido a Boca. “Doy un paso, literalmente, al lugar al que voy. Yo le decía (a Dybala): “Si yo tuviese un dólar por cada vez que alguien me dice lo de Boca, yo sería millonaria, te lo juro”, lanzó.

Oriana Sabatini fue categórica sobre el futuro profesional de su marido (Foto: Captura Filo News)

Los interrogantes de los seguidores de la joven pareja también se relacionan con que el 2 de marzo se convirtieron en padres, lo que podría indicar una oportunidad de estar más cerca de la familia de ambos. “Me lo dicen todo el tiempo y obvio que uno tiene deseos de lo que puede llegar a pasar en el futuro o no; también son un montón de años afuera. Paulo está feliz donde está. La verdad es que él siempre logró como hacer su hogar en cada lugar que estuvo. Qué sé yo, ahora todo esto es muy nuevo, ¿viste? Porque dicen: ‘Bueno, ahora con la bebé’, no sé qué. Es todo muy nuevo”, señaló.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala son padres de Gia, de dos meses Instagram

En cuanto a si desea quedarse en Italia, donde se instaló en 2018 para acompañar a su pareja en su carrera futbolística, o regresar a su país de origen, Oriana se sinceró: “No sé tampoco si me voy a encontrar mal en un lugar o en otro. A ver, nosotros somos una familia y terminamos estando bien en donde estemos juntos. Y vuelvo a decir, sí, obvio que por ahí tengo preferencias personales, pero al fin y al cabo, lo que más me importa es que él esté feliz, que nosotros estemos felices. No se sabe nunca dónde va a ser eso, porque por ahí, ¿viste?, todo el mundo dice Argentina, pero andá a saber, qué sé yo, por ahí es en otro lugar”.

Oriana Sabatini apuntó a quienes le preguntan por la posible llegada de Paulo Dybala a Boca: “Si cobrase un dólar por eso”

Consciente de las exigencias del fútbol local, la modelo y escritora lanzó un particular pedido a la prensa deportiva: “Si venimos a la Argentina, sean buenos, porque ya veo que después viene y los periodistas lo matan, que no sé qué, porque son todas decisiones que hay que tener en cuenta. A ver, es todo parte de, estoy haciendo un chiste, obviamente. Pero bueno, veremos, no sé”.

Pero esta no es la primera vez que Oriana es consultada sobre cómo seguirá su vida después del 30 de junio de este año, día en el que el padre de su hija termina su contrato como delantero en la AS Roma de la Serie A de Italia. “Tampoco tengo apuro. Yo sé que la carrera de los futbolistas es muy corta. Y entiendo que nuestro trabajo es un poco más flexible en ese sentido”, dijo al dejar en claro que se adaptará a la decisión que el argentino considere mejor.