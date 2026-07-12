Exjugadores de la selección y un dirigente de River recibieron la certificación de FIFA en Gestión de Clubes

Los exjugadores de la selección argentina Esteban Cambiaso y Nicolás Burdisso y el vicepresidente segundo de River, Ignacio Villarroel, recibieron el Diploma FIFA en Gestión de Clubes, una certificación otorgada tras completar un programa ejecutivo destinado a dirigentes y ejecutivos de instituciones deportivas de distintos países.

La entrega del diploma fue encabezada por el presidente de la institución, Gianni Infantino, durante una ceremonia realizada en el Nu Stadium de Miami, que marcó el cierre de un ciclo de capacitación de dos años enfocado en gobernanza, administración, sostenibilidad y gestión estratégica de clubes.

El programa reunió a dirigentes, directores deportivos y ejecutivos de diferentes ligas y federaciones de todo el mundo, con instancias académicas y encuentros presenciales desarrollados en distintas ciudades de Europa, América, Asia y Medio Oriente, con el objetivo de intercambiar experiencias y promover estándares internacionales de gestión.

Esteban Cambiasso, Ignacio Villarroel y Nicolás Burdisso, durante la ceremonia de Graduacion del vicepresidente segundo del club River Plate, recibió el Diploma FIFA en Gestión de Clubes. Fifa

Entre las distintas sedes en la que se dictaron los módulos están Zúrich, Oporto, Río de Janeiro, Doha, Yakarta, Bali, Los Ángeles, Nueva York y Miami, con la participación de dirigentes, exjugadores y directores deportivos de distintos países.

La participación de Villarroel se enmarca en la presencia que River mantiene en distintos ámbitos de intercambio y formación vinculados con la administración del deporte, en un contexto en el que el club viene en expansión, con proyectos de infraestructura, financiamiento internacional y profesionalización de su gestión institucional.

Ignacio Villarroel, durante la ceremonia de Graduacion en la que recibió el Diploma FIFA en Gestión de Clubes. Fifa

El dirigente del millonario compartió la noticia en sus redes sociales. “Muy feliz de haber logrado el Diploma FIFA en Gestión de Clubes. Fueron dos años de dedicación, de estudiar, de aprender, de hacer amigos, de conocer distintas realidades y de compartir grandes momentos con gente del fútbol de todo el mundo”, escribió.

También sobre el grupo con el que compartió la cursada destacó: “Jugadores, ex jugadores, dirigentes, directores deportivos, todos reunidos por lo más lindo del mundo: el fútbol”.

Participaron además del programa, entre otros, Esteban Cambiasso, Nicolás Burdisso y Sebastián Fassi (vicepresidente de Talleres). “Muchas gracias a cada uno de mis compañeros, el camino no terminó, está empezando”, expresó también Villarroel en redes.

Todos los graduados, durante la ceremonia en la que recibieron el Diploma FIFA en Gestión de Clubes, en el Nu Stadium de Miami. Fifa

El Diploma en Gestión de Clubes de la FIFA forma parte de las iniciativas del máximo organismo del fútbol para fortalecer las capacidades de conducción y administración de las instituciones deportivas, mediante programas de formación ejecutiva dirigidos a sus principales autoridades, con el deseo de que crezca la gestión profesional.