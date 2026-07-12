Cronograma de las semifinales del Mundial 2026

Este sábado finalizaron los cuartos de final del Mundial 2026 y, de esta manera, ya quedaron definidos los cuatro semifinalistas y, en consecuencia, los únicos seleccionados que disputarán ocho partidos en esta edición. Los cruces serán así: Francia vs. España e Inglaterra vs. Argentina. El primer encuentro se llevará a cabo este martes 14 de julio en Dallas y el otro se jugará el miércoles 15 en Atlanta. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

La ronda de los ocho mejores comenzó con el triunfo del conjunto galo sobre Marruecos por 2 a 0 con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Su rival en la próxima instancia será la Furia Roja, que le ganó a Bélgica por 2 a 1 con tantos de Fabián Ruiz y Mikel Merino (Charles De Ketelaere empató transitoriamente para los belgas). Ambos países se enfrentarán en una semifinal por cuarta vez en los últimos cinco años: los españoles ganaron en la Eurocopa 2024 y la UEFA Nations League 2025, y los franceses festejaron en la Nations League 2021.

Francia y España protagonizaron tres semifinales en los últimos cinco años, con dos triunfos españoles y uno francés Bernd Weiflbrod - DPA

En el otro lado del cuadro, ambos compromisos se definieron en el tiempo suplementario. Primero, los Tres Leones derrotaron a Noruega por 2 a 1 con un doblete de Jude Bellingham (Andreas Schjelderup convirtió el tanto de los Vikingos Rojos). Más tarde, en el cierre de los cuartos de final, el campeón del mundo en ejercicio eliminó a Suiza por 3 a 1 gracias a las anotaciones de Alexis Mac Allister, Julián Alvarez y Lautaro Martínez (Dan Ndoye empató parcialmente para los helvéticos).

Lautaro Martínez sentenció la victoria de la selección argentina frente a Suiza por 3 a 1 Charlie Riedel - AP

Así sigue el Mundial 2026

Semifinales

Francia vs. España – Martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

– Martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas. Inglaterra vs. Argentina – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Semifinal 2 – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final

Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2 – Domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Tabla de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Lo siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina es la tercera más ganadora de la historia del certamen organizado por la FIFA con sus estrellas conseguidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Francia y Uruguay, por su parte, acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Por último, dos países tienen una Copa del Mundo: Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España la ganó en Sudáfrica 2010.