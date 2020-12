Barracas Central vs. Belgrano tuvo varias escenas surrealistas y así terminó.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de diciembre de 2020 • 21:30

Barracas Central, club al que preside Matías Tapia y que tiene en su plantel de fútbol a Iván Tapia, hijos de Claudio, el presidente de la AFA, venció por 1-0 a Belgrano, de Córdoba, el equipo al que dirige Ricardo Caruso Lombardi. Luego de que los celestes sufrieran dos expulsiones y un gol en el minuto 95 en posición dudosa, su entrenador explotó: "Si no hay descensos, que dejen ganar a los mejores".

"Nosotros somos víctima de esta gente, somos rehenes del fútbol argentino. Esto es una risa. [El árbitro, Nelson Sosa] Dejó seguir el juego cuando me había expulsado. Vi en la cancha el gol en off-side. No se puede creer", se quejó el entrenador luego de presenciar los últimos instantes del partido al borde de la cancha, pese a haber recibido la tarjeta roja. La misma suerte habían corrido sus futbolistas Joaquín Novillo y Franco Negri, el primero por la segunda amarilla y el otro por un supuesto exabrupto.

"¡Es un desastre! Era un partido para ganar por cuatro goles. Pero si te ponen a toda la tanda arbitral... ¿cómo querés jugar? Lo del fútbol argentino no se puede creer: está totalmente desaforado. Si quieren ascenderlo, que lo asciendan. ¡Pero no nos hagan viajar! Las cosas que cobró hoy... no se pueden creer. No tienen cara", protestó el director técnico en declaraciones a DirecTV Sports. El encuentro terminó con un arremolinamiento de futbolistas y asistentes y tumultos.

El partido había comenzado con cábalas y mufas clásicas del fútbol y alguna rareza: cúmulos de sal en el banco de suplentes visitante, sillas del buffet en ambos sitios de relevos. Y la polémica se generó a los 24 minutos del segundo tiempo, con el partido empatado sin goles. En una pelota disputada, hubo una falta de Novillo y el referí, Nelson Sosa, le mostró la segunda tarjeta amarilla al defensor. Más tarde Negri vio la roja, por un presunto exceso verbal. La semana pasada, Sosa había sido noticia por su actuación en el Federal A, cuando había expulsado a dos futbolistas de Douglas Haig frente a Güemes, de Santiago del Estero.

Belgrano jugaba con nueve hombres y, ya en el tiempo adicional, sufrió el gol en claro fuera de juego de Nicolás Trecco. El juez asistente mantuvo baja su bandera y dio por válido el tanto. En ese momento todo estalló en el banco visitante. Caruso Lombardi se enfureció con el juez y lanzó críticas al aire, mientras su cuerpo técnico evitaba el choque. "¡Si no hay descensos, dejen que por lo menos ganen los mejores! ¡Me preocupan los arbitrajes!", gritó el DT. Y agregó las frases antes mencionadas.

Quien recogió el guante ante las críticas fue Federico Beligoy, el director nacional de arbitraje (y a la vez secretario general del principal gremio, la Asociación Argentina de Árbitros), que escribió en Twitter y reclamó la aplicación del reglamento contra los entrenadores que se extralimitan. Apuntó específicamente a Luis Zubeldía y el propio Caruso Lombardi.

Conforme a los criterios de Más información