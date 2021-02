Ezequiel Schelotto, contento por su primera oportunidad profesional en su país, al cabo de 13 años entre Italia, Portugal e Inglaterra.

A los 31 años y nueve meses de su vida, y a los 10 minutos del segundo tiempo del 2-2 ante Aldosivi, Ezequiel Schelotto hizo finalmente su debut profesional en su propio país, con la camiseta de Racing y luego de un largo recorrido por el fútbol europeo, principalmente en Italia y también con pasos por Portugal e Inglaterra.

Por más que su nombre ya se estableció en el fútbol, no deja de ser llamativo su largo camino hacia su estreno en la Argentina, país en el que se formó en las divisiones inferiores de Banfield pero del que se marchó con tan sólo 18 años para jugar con la camiseta de Cesena. Luego se desempeñó en Catania, Atalanta, Inter, Sassuolo, Parma y Chievo Verona, con tal experiencia y tal nivel que fue convocado a la selección italiana en 2012 y protagonizó un amistoso frente a Inglaterra. "Italia es mi segundo hogar, porque me abrió las puertas siendo muy joven", valoró en dialogo para LA NACION Schelotto, que también tuvo un buen paso por Sporting Clube de Portugal, donde lo dirigió Jorge Jesus, campeón luego de la Copa Libertadores al mando de Flamengo, y otro un tanto irregular por Brighton, de Inglaterra.

El difícil 2020 y ciertas incertidumbres sobre cómo será el fútbol en los próximos años lo llevaron a tomar la decisión de probar suerte en su tierra natal, y fue Racing el que le abrió las puertas del regreso. "Tenía ofertas de distintas partes de Europa, pero si no volvía ahora, no lo hacía más", cuenta el Galgo, que ya se dio el gusto de pisar el Cilindro en un partido y empieza a caer en la cuenta de todo lo que tiene por delante, como disputar la Copa Libertadores e incluso una Supercopa contra River.

-Dijiste que llegar a Racing es un sueño cumplido. ¿Desde hacía cuánto tenías la intención de jugar en la Argentina?

-El año pasado fue muy difícil en el nivel mundial. Yo había jugado en Europa desde los 18 años y creo que era un momento en el que tenía que pensar más en lo emocional y lo familiar. Tengo parte de mi familia en Europa, y la otra parte estaba en Argentina, así que después de Año Nuevo hablé con mi esposa y decidimos intentar regresar a Argentina. Era el momento adecuado; creo que si no lo hacía ahora, no lo hacía más. Tenía propuestas de varios países de Europa, pero hablé de mis ganas con mi representante y empezamos a hacer sondeos en varios equipos del fútbol argentino. Y apareció Racing, que me convenció. Hablé mucho con Rubén Capria y el presidente [Víctor Blanco]. Me hablaron sobre el club y lo que significaba jugar en Racing Club; pasaron muchas cosas para que decidiera jugar en este club. Estoy muy feliz de comenzar este desafío y de jugar en el fútbol argentino, en el que nunca había jugado de manera profesional.

-Y es un caso muy curioso, ya que hiciste una carrera en el extranjero y recién a los 31 años vas a jugar profesionalmente en tu país...

-Sí, muchos me hacen bromas al respecto, ya que debuté a los 31 años en la primera división en Argentina. Pero agradezco mucho a Italia, Portugal e Inglaterra porque jugué en grandes ligas, grandes equipos. Hice las inferiores en Banfield, pero me recibí de futbolista en Europa. Todos me conocen allá, y aquí la gente va conociéndome de a poco, no sólo como jugador sino también como persona. Yo venía a Argentina sólo de vacaciones, así que ahora que tengo la oportunidad de vivir y jugar acá y estoy muy feliz.

Por una fecha se desencontró con Banfield, su club de origen y con el cual podría haberse enfrentado en su regreso al país (fue suplente y no ingresó en ese 0-2 como visitante). Schelotto llegó a un club, Racing, que experimentó novedades importantes en las últimos dos meses, con las salidas de dos de los últimos ídolos académicos, el manager Diego Milito y el capitán Lisandro López, y también la del entrenador Sebastián Beccacece. En sus funciones están ahora Capria, Darío Cvitanich y Juan Antonio Pizzi, respectivamente.

"Sí, hubo muchos cambios en el club, pero fueron para mejor, cambios positivos. Llegó un director técnico ambicioso, con muchas ganas de mostrar su experiencia, porque ha ganado mucho en los últimos años, por ejemplo, la Copa América. Y quiere aportar todo eso. Vamos conociéndolo entrenamiento tras entrenamiento. Creo que es una buena apuesta. Grandes jugadores e ídolos se fueron, pero el club siempre trató de seguir una misma línea", advierte Schelotto, que además valora el recurso humano que encontró en Avellaneda: "El grupo es fantástico y muy bueno para trabajar, y a Juan [Pizzi] le vino muy bien porque estamos tirando todos hacia el mismo lado. No hay un jugador por sobre el resto, sino que tiramos todos hacia el mismo lado. Hay muchos jugadores de experiencia, como Darío Cvitanich, Iván Pillud, Gabriel Arias, y también muchos chicos que quieren aprender", destaca el defensor lateral derecho.

Schelotto tenía ganas de volver a la Argentina, sondeó clubes desde Europa mediante su representante y Racing se interesó por él.

-¿Y qué papel asumís en este grupo?

-Desde mi experiencia trato de dar lo mejor posible para que el joven vea lo que es el fútbol desde el lado humano y no se deje llevar por lo externo, que hace muy difícil tener ordenada la cabeza. Pero la verdad es que tenemos todos los pies sobre la tierra.

-Y llegás a un equipo que tiene varias competencias por afrontar.

-Y sí, este año tenemos cosas bonitas por jugar: la copa Libertadores, la Supercopa contra River, el torneo local, la Copa Argentina. Todo esto me llevó a tomar la decisión de fichar por Racing. Jugar la Libertadores es único y no tiene nada que envidiarle a la Champions, que también jugué.

-¿Milito te hablaba de Racing cuando eran compañeros en Inter?

-Sí, claro que sí. Diego hizo cosas muy importantes en Inter, pero su corazón siempre ha estado en Racing Club. Cuando llegó a Racing, mostró como jugador y como director deportivo cómo había que ganar. Milito es un ídolo, nadie lo discute. Como joven, cuando yo llegué a Inter traté de hacer las cosas que hicieron los grandes jugadores, porque habían ganado todo. No sólo Milito; también [Esteban] Cambiasso, [Javier] Zanetti, [Wesley] Sneijder, [Dejan] Stankovic, [Iván] Córdoba, [Cristian] Chivu. Todos habían ganado el triplete con José Mourinho. Traté humildemente de tomar el ejemplo de todos ellos y hoy debo hacerlo en Racing. Todavía estoy aprendiendo, pero trato de compartir mi experiencia con los jóvenes. Yo no siento que ya llegué; tengo 31 años y sigo aprendiendo. Y trato de que ellos se den cuenta de que cuando uno comete un error, no debe repetirlo. Eso aprendí en Inter.

Defensor lateral derecho, Schelotto debutó en la primera argentina durante el 2-2 con Aldosivi, en el que jugó los últimos 40 minutos.

-En Italia llegaste a ser convocado para la selección azzurra. ¿Cuál es el balance de tu experiencia en ese país?

-Italia es mi segundo hogar, porque me abrió las puertas cuando llegué siendo muy joven, con 18 años, y no hablaba el idioma. Pero fue fácil adaptarme porque Cesena me ayudó mucho. El fútbol italiano me dio mucho y yo también le di mucho. Y la gente me lo reconoce mucho hoy, porque trabajé duro, ya que nadie regala nada. El sacrificio siempre paga bien.

-Antes de venir a la Argentina jugaste en Brighton. ¿Es la Premier la liga más grande del mundo?

-Llegué un poco tarde; había tenido la oportunidad de llegar mucho antes. Sí, es la liga más grande del mundo. Encontré una estructura muy diferente a la de Italia y a la de Portugal, dicho esto sin menospreciar a nadie. También encontré una cultura diferente y una afición muy respetuosa; tirando un lateral, tenía gente a un metro de distancia. Jugar contra Liverpool, Manchester United, City, Tottenham, fue único. No creía dónde estaba. Es un fútbol muy rápido, pero mi adaptación fue muy buena porque siempre me gustó atacar. Más allá del idioma, que me costó mucho, mi adaptación futbolística fue muy buena; en la primera temporada jugué mucho. Después me lesioné una rodilla y fui jugando menos. Hoy estoy en Argentina intentando mostrar mi nivel.

-Estuviste en el radar de Jorge Sampaoli para el seleccionado argentino antes del Mundial Rusia 2018. ¿Hubo algo concreto? ¿Creés que jugando en el país tendrás una chance?

-Sí. El sueño de jugar en la selección argentina siempre está ahí, pero tengo que estar tranquilo, porque en 2018 tenía mucha ilusión. Sabía que podía llegar a ir al Mundial, había hecho muchos méritos como para estar y de hecho habían ido a verme jugar, pero finalmente decidieron llevar a otros. Ahora busco más calma. Y creo que jugar en el fútbol argentino puede tener alguna ventaja para eso.

-Acabás de llegar a la Argentina luego de un largo recorrido europeo. ¿Ya cerraste las puertas de ese continente o podrías volver en el futuro?

-No, no cierro nada, porque nunca se sabe qué puede pasar en el futuro. Pensé que nunca tendría la oportunidad de jugar en mi país y ahora está sucediendo.

Jugó un amistoso por Italia, en 2012, pero hoy el marcador de punta se esperanza con jugar en el seleccionado argentino; Jorge Sampaoli evaluó llevarlo a Rusia 2018.

