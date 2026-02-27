Valentín Carboni sufrió una grave lesión de rodilla durante el entrenamiento de Racing

Racing se desayunó con una pésima noticia durante la sesión de entrenamiento matutino. Valentín Carboni, el joven delantero que llegó recientemente cedido por Inter, de Italia, sufrió la rotura de ligamentos de la rodilla derecha, lo que le demandará una recuperación de al menos 8 meses. De esta manera, el atacante, que el 5 de marzo próximo cumplirá 21 años y llegó al fútbol argentino para buscar continuidad tras haberse recuperado de una lesión similar, ve cómo se esfuman sus posibilidades de pelear un lugar en la selección argentina para ir al Mundial.

Se trata de la misma lesión que padeció en octubre de 2024 durante una práctica con la selección argentina. Carboni había sido convocado por Scaloni para los encuentros de eliminatorias ante Venezuela y Bolivia, pero no pudo formar parte del equipo en ninguno de los encuentros, ya que durante uno de los primeros entrenamientos sufrió la grave lesión. En aquel entonces, Inter lo había cedido a préstamo a Olympique de Marsella, y sus buenas actuaciones habían impulsado a Scaloni a darle una oportunidad en la selección mayor. Carboni debutó con la selección en marzo de 2024 en un amistoso con Costa Rica y en junio formó parte del plantel que ganó la Copa América en Estados Unidos.

Carboni (izquierda), en el encuentro entre Racing y Tigre, que terminó en derrota para la Academia Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Una vez recuperado, Inter lo prestó a Genoa, donde pudo jugar varios partidos en el segundo semestre de 2025. Sin embargo, la llegada del DT Daniele De Rossi, en lugar de Patrick Vieira, terminó por relegarlo.

Racing, a partir del vínculo del presidente Diego Milito con Inter, en el que Javier Zanetti es vicepresidente, había motorizado un acuerdo que en ese entonces causó impacto en el fútbol local. El préstamo por un año, sin cargo y sin opción de compra, incluía una cláusula mediante la cual la Academia podría recibir 200.000 dólares cada cuatro partidos consecutivos que disputara Carboni.

El Bebote, como lo apodaron sus nuevos compañeros cuando se sumó a la pretemporada, en Ciudad del Este, había descollado en los primeros entrenamientos e inició el Apertura como titular, ante Gimnasia. El entusiasmo causado en la previa no se reflejó en la cancha, donde el equipo tampoco puso en situaciones favorables al formado en las infantiles de Lanús.

Valentín Carboni, durante el encuentro entre Racing y Banfield @valencarboni_

Carboni fue titular en las derrotas ante el Lobo, Central y Tigre, en las que el común denominador fue que Costas lo reemplazó a los 15 minutos del segundo tiempo. “Tiene que adaptarse”, había dicho el técnico sobre Valentín, a quien en la cuarta fecha mandó al banco de los suplentes. A partir de ahí, la situación se repetiría en los siguientes encuentros.

El juvenil no volvió a tener la posibilidad de jugar desde el inicio, mientras que cuando ingresó se mostró desprovisto de confianza para encarar a sus marcadores. El contexto de un equipo que tampoco está diseñado para juntar pases o favorecerlo también hizo aún más complicada la situación para Carboni, quien en los empates con Boca e Independiente Rivadavia directamente no tuvo minutos.

En el entrenamiento de este viernes, tras la igualdad con Independiente Rivadavia, Carboni quedó tendido luego que un compañero se le cayera encima y alarmó a todos los presentes. Después de que los médicos le realizaran las pruebas en el campo de juego, lo trasladaron a un centro cercano para realizar la tomografía que confirmó lo peor: se había roto el ligamento cruzado de la rodilla derecha.

Formado en Italia

Valentín y Franco Carboni juntos en Inter Primavera, un equipo juvenil del nerazzurro @frankitocarboni_ - @frankitocarboni_

Hijo de Kely Carboni, un exfutbolista que hizo gran parte de su carrera en Lanús, se formó futbolísticamente en Italia, donde su padre viajó a trabajar. Acompañado por su hermano, Franco, Valentín fue fichado en inferiores por Inter. Si bien fue convocado alguna vez al Sub 17 de Italia, la AFA lo siguió de cerca y lo sedujo para que vistiera las juveniles de la Argentina.

A raíz de lo acontecido, Racing está en condiciones reglamentarias de realizar una incorporación (tiene 10 días para presentar la documentación correspondiente en AFA). Además, la Academia ya contaba con otro cupo disponible para reforzarse, debido a la partida de Juan Ignacio Nardoni a Gremio de Porto Alegre. De cara a la visita a Atlético Tucumán, el próximo martes a las 21.15, por la octava fecha del Apertura, Costas tampoco tendrá a disposición a Adrián Martínez, quien sufrió un esguince de tobillo izquierdo.



