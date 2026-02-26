Bajas en Racing: de la insólita expulsión de Miljevic a la preocupación por la lesión de Maravilla Martínez

Racing se está armando. Gustavo Costas todavía no logró imprimerle a su equipo el juego de otros tiempos, pero en medio del camino sufre contratiempos. Este jueves, en el partido que empató 1-1 ante Independiente Rivadavia de Mendoza padeció en menos de quince minutos la expulsión de uno de sus principales futbolistas ofensivos, Marco Miljevic y la lesión de su principal figura, Adrián Maravilla Matínez.

El partido generaba atracción porque Racing necesitaba volver al triunfo luego del empate ante Boca, en la Bombonera (0-0) donde estuvo más cerca de ganar que el Xeneize pero no jugó bien. E Independiente Rivadavia, uno de los principales animadores de la Zona B, venía de vencer a Independiente por 3-2 como local en un partidazo.

En medio del encuentro que al final del primer tiempo igualaban la Academia y el equipo mendocino sin goles, Gustavo Costas, entrenador local, sumó preocupaciones por duplicado, aunque el mayor dolor de cabeza se lo llevó por la baja de su delantero estrella.

Primero Racing sintió que la tarde venía torcida por la expulsión de Matko Mijevic, que vio la tarjeta roja a los 30 minutos de la primera etapa. El mediocampista ofensivo que llegó como refuerzo desde Huracán en el último mercado de pases tuvo que dejar la cancha por dos infracciones similares y contra el mismo adversario: Jose Florentín. Insólito. El árbitro Darío Herrera acertó en la decisión y Miljevic se fue bien expulsado. A tal punto que el volante reconoció su error: dejó la cancha sin protestar y llorando de impotencia.

Lo que menos podía creer era que en menos de diez minutos (la primera amarilla la recibió a los 20) había sido por otra entrada similar (otra llegada tarde, a destimpo para marcar) y contra el mismo jugador Florentin.

Y a los 40 minutos, la peor noticia para la Academia: Maravilla Martínez, que había llegado tocado físicamente a este encuentro, le lesionó en su tobillo izquierdo. ¿Qué le pasó? Sacrificado como siempre y siendo el primer defensor del equipo de Gustavo Costas, el centrodelantero presionó desde atrás al carrilero Juan Manuel Elordi y, en su afán por recuperar la pelota, pisó mal en el momento del quite y se torció el tobillo. Lo reemplazó Tomas Conechny.

El primer diagnóstico del cuarpo médico desde el banco de suplentes fue un “esguince de tobillo izquierdo”, aunque le harán estudios en caso de ser necesaria una segunda evaluación.

Inmediatamente mostró signos de dolor y tuvo que ser sacado del campo de juego en camilla. Maravilla se fue con lágrimas y con todo el carrito de la camilla rodeado por futbolistas locales, preocupados por la situación, esperando que la lesión no sea de gravedad.

Martínez había estado en duda. El delantero de 33 años arrastraba una sobrecarga muscular que le generaba molestias, aunque pidió jugar ante la Lepra mendocina. Casi no participó pero había luchado como siempre. Y la lesión se generó por jugar siempre con ese corazón generoso de ser el primer defensor del equipo. Sin embargo, está claro que lo suyo es el gol: frente a Boca venía de cumplir 100 partidos con la camiseta de Racing, en los que convirtió 54 goles y también aportó 12 asistencias. En la previa de este encuentro, el club le hizo un reconocimiento con un cuadro con la camiseta número 100 y un momento emotivo compartido con su familia en el campo de juego.

El partido finalizó 1-1 por una corrida de Matías Fernández, que convirtió de contraataque para el conjunto visitante, y el cabezazo de Conechny, luego de una asistencia de Gabriel Rojas.