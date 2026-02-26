Sofía Montenegro, la luchadora de UFC que tuvo sobrepeso, sufrió bullying y es maestra de primaria

CIUDAD DE MÉXICO.- Sonríe. Disfruta el momento. Sueña con ser una leyenda. A Sofía Montenegro le dicen “la bruja” por algunos problemas de actitud que tiene desde chica y relata con gracia. Pero a ese carácter lo canaliza en el ring como luchadora de MMA (artes marciales mixtas) y desde hace poco tiempo como parte de la UFC (Ultimate Fighting Championship), la compañía más importante de este deporte en todo el mundo.

Para llegar hasta esta actualidad, Montenegro, de 26 años, que es oriunda del barrio Observatorio, de Córdoba, atravesó momentos difíciles y los contó en una entrevista con LA NACION. Superó una adolescencia marcada por el sobrepeso y el bullying, estudió profesorado de educación primaria, pero el compromiso con los entrenamientos y el gusto por las artes marciales mixtas la llevaron por otro camino. Actualmente está instalada en la ciudad de México y contó que solo en vive para entrenar: “Me levanto a las 7 de la mañana y salgo del gimnasio a las 5 de la tarde”.

Sofía Montenegro nació en córdoba y desde su adolescencia hizo kick boxing y luego comenzó a hacer artes marciales mixtas Instagram Sofía Montenegro

Sofía Montenegro nació en la ciudad de Córdoba el 18 de junio de 1996 y proviene de una familia de deportistas. Sin embargo, ninguno tuvo relación con las artes marciales: “Mi papá [Ricardo] jugó al fútbol en Talleres y mis hermanos también juegan al fútbol”. En este contexto, fue su mamá la que la empujó a que hiciera otro deporte. “Probé hockey sobre césped y natación, pero nada me terminó gustando”. Sofía entonces buscó por otra parte y hubo un motivo que la empujó a acercarse a las artes marciales. “Tenía sobrepreso, busqué algo cerca de mi casa y empecé kickboxing”. Allí compitió un tiempo y durante esa parte de su vida conoció a su entrenador de MMA (artes marciales mixtas) para iniciar lo que es su presente: “Me invitó a su equipo y me enamoré de este deporte”, recuerda.

Pero su inicios en el deporte y su adolescencia no fueron fáciles y rememoró cuál fue su primera lucha: el sobrepreso. “Fue difícil, una etapa muy complicada, repercutió en muchas etapas de mi vida, tuve momentos en los que estuve muy arriba en mi peso, muy abajo también. Sufrí bullying e inseguridades”. A pesar de las dificultades, no perdió tiempo y utilizó el deporte como puntal para bajar de peso. Fue con ayuda de profesionales e incluso con las otras actividades que había practicado, pero fue el kickboxing una motivación: “Como este es un deporte de categorías y al no ser yo de Buenos Aires, me encontré con el desafío de que no tenía rivales. La mayoría de las mujeres pesaban menos de 70 kg y yo en su primer momento llegué a 85 kg. Entonces fui bajando y la motivación más grande que tuve fue querer competir”. Para Sofía, ese obstáculo quedó atrás y lo relata con fortaleza: “Esa persona que era antes con sobrepeso fue muy valiente y me trajo donde estoy ahora”.

Sofía Montenegro habla de lo difícil que fue su adolescencia por su sobre peso y por haber recibido bullying, pero la valentía con la que supo atravesarla

Pero mientras transitaba su carrera deportiva, Montenegro avanzaba con otro proyecto de vida fuera del octógono. La actual luchadora finalmente estudió el profesorado de educación primaria. “Yo soy maestra, no llegué a ejercer cuando me recibí, no trabajé en una escuela, pero tuve muchas horas de escuela y de clases particulares durante los años que estudié”. No fue fácil dejar, pero encontrarse con el profesionalismo la llevó a priorizar los entrenamientos, a pesar de que “tenía una rutina muy organizada entre la carrera y los entrenamientos”.

La profesión era cada vez más exigente y en sus peleas de MMA Montenegro demostraba ser determinante. Ese trayecto hizo que la compañía UFC ponga sus ojos sobre ella. Recordó aquel momento como “una guerra de emociones”; fue en septiembre de 2025 en UFC Apex, en Las Vegas, en un combate en el Contender Series, donde cayó ante la brasileña Jeisla Chaves por decisión dividida. “Tuve una pelea muy dura en la que salí muy lastimada; un fallo con gusto amargo. Ahí tuve emociones cruzadas. Primero lloraba de la tristeza, pero al rato empecé a llorar de la felicidad cuando estaba en el hospital y me avisaron de que me había ganado mi contrato”.

Sofía recuerda cómo fue la charla con Dana White, presidente de UFC: “Él me había dado una idea para poder entrar a la compañía, pero después de la pelea se me cayó la ilusión, pensé que no había sido suficiente; una hora más tarde me dieron la noticia del contrato”.

Sofía Montenegro cuenta cómo fue su ingreso a la compañía UFC, la más importante del mundo en las artes marciales mixtas

Sofía Montenegro iba a debutar este sábado frente a la lituana Ernesta Kareckaite en el marco del UFC Fight Night que se llevará a cabo en el Arena CDMX. Sin embargo, en las horas previas a lo que iba a ser su combate se dio de baja por un problema médico y en su remplazo estará la luchadora local Regina Tarin.

Una velada imperdible

El evento, que tendrá un total de 13 peleas, ofrece como combate estelar el duelo entre el mexicano Brandon Moreno y el británico Lone’er Kavanagh. Además, habrá una argentina. Ailín Pérez luchará ante Macy Chiasson por la categoría gallo. El combate, al igual que todo el UFC Fight Night, serán transmitidos de manera exclusiva por la plataforma de stream Paramount+, empresa que firmó un acuerdo histórico valuado en 7.700 millones de dólares por siete años a partir de 2026 con la compañía norteamericana UFC. Estados Unidos ya cuenta con más 100 millones de aficionados a las artes marciales mixtas.

Sofía Montenegro en plena pelea ante la brasileña Jeisla Chaves en septiembre de 2025; a pesar de haber perdido por decisión dividida, fue contratada por UFC UFC en Español

A pesar de que todavía no tendrá su noche soñada e histórica, la luchadora argentina de 26 años tuvo planificación muy exigente. “Me preparé muy fuerte. Desde que tuve el contrato junto con mi equipo buscamos esta fecha, sabíamos que en febrero o marzo se hacía el UFC acá en la ciudad de México. Tenía muchas ganas de participar y la noticia me agarró en la Argentina haciendo mi pretemporada y entrenándome muy fuerte”.

La apodan “la bruja” y con muchísima gracia revela el por qué: “Tengo un poco de problemas de actitud. Cuando era chica, mucho más”, contó entre risas. “Entonces, por ese carácter me hacían bromas como ‘que no se enoje la bruja’”. Y a esa personalidad firme la canalizo en el ring: “Van pasando años y peleas, y soy más la bruja. Me adueñé de ese nombre”. Montenegro quiere ser recordada, no se achica y ese es el legado que quiere dejar. “Ganar y perder es algo que no está entre las manos, pero cada vez que vean una pelea mía, quiero que sea legendaria”.

Así pelea Sofía Montenegro