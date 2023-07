Facundo Farías será futbolista de Inter Miami: de salir campeón en Colón y sufrir una gravísima lesión a jugar con Lionel Messi

escuchar

SANTA FE.– Facundo Farías, delantero de Colón de 20 años, es nuevo refuerzo de Inter Miami, club de la Major League Soccer (MLS), y será compañero del capitán de la selección argentina campeona del mundo, Lionel Messi, bajo la conducción del director técnico Gerardo Martino. El futbolista viajará este domingo para la evaluación médica y ya incorporarse a los entrenamientos. Si bien no hay información oficial al respecto, está claro que Farías no integrará el equipo sabalero que este domingo se enfrentará con Argentinos en el estadio Diego Armando Maradona, desde las 21.30.

Según informes a los que accedió para LA NACION, la operación fue acordada en estos términos: Colón recibirá 5,5 millones de dólares por 80% del pase y puede sumar unos 2 millones por objetivos cumplidos; por ejemplo, partidos jugados y goles de Farías en su nuevo club. Ello elevaría la suma total a unos 8 millones de dólares. Y además el club argentino se quedará con 20% de la ficha del jugador. Agustín Jiménez, representante de Farías, se encuentra en Miami, lugar al que viajó el vicepresidente primero de la entidad santafesina, José Alonso, para cerrar la negociación. El anuncio tendría lugar en las próximas horas, mediante una videoconferencia.

Farías fue la figura de Colón en la conquista de la Copa de la Liga 2021.

En los últimos mercados de pases, La Joya Farías interesó a grandes instituciones del mundo. Se habló de poderosos de Brasil, como Flamengo y Palmeiras; de España, como Atlético de Madrid (este jueves su vinculó al delantero nuevamente con el cuadro colchonero), y de Inglaterra, como Liverpool. En enero del 2022 avanzó Boca, pero Farías y los dirigentes de Colón rechazaron la propuesta, y subió la cláusula de salida a 12 millones de dólares. Tras esa negociación frustrada, apareció Red Bull Bragantino, con una alternativa que finalmente fue considerada insuficiente.

Una semanas atrás, el futbolista volvió a los campos de juego. Regresó después de casi ocho meses y una lesión brava. “Viene de una inactividad bastante prolongada, pero todo Colón tiene cifradas esperanzas en él porque tiene condiciones de muy buen jugador. Ojalá podamos disfrutarlo por un tiempo en el club”, afirmó entonces Néstor Gorosito, el entrenador.

La presentación de Messi en Inter Miami

Por Farías compitieron Boca y River hace un par de años. El delantero fue la figura sabalera en la conquista de la Copa de la Liga Profesional, lograda en junio de 2021 con un 3-0 a Racing en la final. Poco después, los dos gigantes del fútbol argentino abrieron sus billeteras y gestionaron por el atacante, la figura del momento en el mercado local. Sin embargo, La Joya se quedó en Colón por dos temporadas, buena parte de las cuales pasó reponiéndose de la lesión que acaba de superar del todo.

Facundo Farías fue campeón en Colón, superó una grave lesión tras casi ocho meses y jugará con Lionel Messi en Inter Miami. PABLO PORCIUNCULA - AFP

“Está faltándonos lo que reclamo siempre, que es el último pedacito de la cancha, el desequilibrio para dejar habilitados a los delanteros”, señalaba Gorosito, confiado en que el volante-atacante explotara en un puñado de partidos. No fue del todo así: le costó demasiado su vuelta. “Tenemos que llevarlo despacio”, había advertido el director técnico, tratando de que los hinchas no se entusiasmaran demasiado y no fueran tan exigentes con él.

La lesión que lo sacó mucho tiempo del fútbol

El joven nacido y criado en el barrio Los Hornos se lastimó el 18 de septiembre de 2022, frente a Talleres. Sufrió una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, con inestabilidad moderada. El percance se produjo cuando fue a disputar la pelota con Julio Buffarini, que terminó cortando sin falta el avance. Farías quedó en el piso, visiblemente sentido. De inmediato fue reemplazado por Juan Álvarez. Se lo intervino quirúrgicamente en Buenos Aires el 3 de octubre y a los 20 días comenzó la recuperación. Las lesiones de ligamentos cruzados suelen demandar a los futbolistas profesionales recuperaciones de entre seis y ocho meses.

La alegría por la figura de su futuro compañero

✨De volverse loco por sacar la figurita de Messi en el álbum del Mundial, a tener casi todo arreglado para jugar con él en Inter Miami.



🔄Las vueltas de la vida para Facundo Farías. pic.twitter.com/0lOUutVZ9j — El Gráfico (@elgraficoweb) July 15, 2023

En la segunda mitad de 2021, el delantero renovó su vínculo con Colón hasta diciembre de 2025, con aquella cláusula de rescisión de 12.000.000 de dólares. El pasado, sobre todo el de octubre de 2022, da una dimensión del momento que está viviendo Farías. En una publicación en la red social Tik Tok mostró entusiasmo por haber conseguido la figurita de Messi, en plena efervescencia previa al Mundial de Qatar. Lo publicó, casi emocionado. Ahora, después de la gloria de la Copa del Mundo, los dos santafesinos van a compartir un plantel.