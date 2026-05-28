Ciro Messi hizo dos goles de tiro libre, salió campeón con Inter Miami y sorprendió con su acento en su primera entrevista

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se encargaron de que su familia pudiera tener la vida más normal posible, razón por la que “aislaron” a sus hijos para que no queden expuestos ante los ojos del mundo. De esta manera, no se sabe mucho sobre el día a día de ninguno de sus tres hijos, es decir Thiago (2012), Mateo (2015) y Ciro (2018), por lo que la primera entrevista pública del más pequeño de ellos no tardó en ser viral en redes sociales.

Ciro Messi decidió ponerse lentes para un festejo particular y también fue viral por eso Instagram (@antonelaroccuzzo)

Luego de anotar dos goles de tiro libre en el torneo, Ciro Messi fue campeón con Inter Miami U8, es decir con ocho años o menos, y sorprendió con su tonada al hablar con las redes sociales de las divisiones inferiores del club estadounidense (@InterMiamiAcad). En el video en cuestión, el pequeño fue muy breve a la hora de responder una serie de preguntas, aunque se conoció que tiene un acento totalmente argentino.

Ciro Messi hizo dos goles de tiro libre y fue campeón con Inter Miami

Para comenzar, le consultaron cómo salió el partido y contó que la victoria fue por 10 a 2, donde el pequeño de apenas ocho años marcó un doblete. A la hora de explicar el motivo detrás del buen juego del equipo, detalló: “Porque pasamos y le hicimos caso al entrenador”. En último lugar, le preguntaron cómo se sentía tras consagrarse campeón y allí se pudo ver el rasgo más parecido a su padre, es decir la timidez, ya que se limitó a expresar “Bien”.

Thiago también fue campeón con su categoría

En este caso, Antonela Roccuzzo fue la encargada de dar a conocer esta noticia, ya que reposteó una publicación de la Academia de Inter Miami Sub-14 donde se hace mención al desempeño de Thiago Messi. Aquí, el más grande de los hijos del capitán de la selección argentina decidió no hablar para las redes sociales y su acento continúa como un misterio, ya que se trata del que más tiempo vivió en España de los tres.