Quién es Facundo Medina: de un pasado como cartonero e irse de River sin debutar a ser titular en el Mundial 2026

El debut de la selección argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia en Kansas City estuvo marcado por una presencia inesperada en el equipo titular: Facundo Medina. El defensor de 27 años fue el encargado de ocupar el lateral izquierdo ante la baja obligada de Nicolás Tagliafico, quien sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda durante el amistoso previo ante Honduras.

Esta oportunidad representa un punto de inflexión en la carrera del jugador nacido en Villa Fiorito, cuya trayectoria profesional estuvo definida por la perseverancia y la capacidad de adaptación en contextos de alta exigencia competitiva. La historia de Medina está intrínsecamente ligada a las divisiones inferiores de River Plate, institución donde completó gran parte de su formación juvenil. A pesar de que fue promovido a primera división y participó en un encuentro amistoso frente a Olimpia de Paraguay en 2016, el zaguero no logró consolidarse ni debutar oficialmente en el club de Núñez.

Medina jugó su primer partido en River, aunque no debutó oficialmente y eso recién llegó en Talleres Archivo

Ante la falta de continuidad, en enero de 2018 optó por emigrar a Talleres de Córdoba, donde logró dar el salto definitivo hacia el profesionalismo, reconvirtiéndose en su posición. Aunque comenzó como lateral izquierdo, fue allí donde terminó de forjar su identidad como marcador central, una versatilidad que hoy resulta fundamental para el esquema de Lionel Scaloni.

Tras sus destacadas actuaciones en el fútbol local, en 2020 fue transferido al Racing Club de Lens, donde inició una consolidación europea que lo llevaría posteriormente al Olympique de Marsella. Su rendimiento en el fútbol francés fue constante, lo que lo llevó a participar regularmente en competencias de alto nivel como la Champions League. Esta trayectoria le permitió ganarse la confianza del cuerpo técnico nacional, con lo que sumó, hasta el momento, diez partidos con la camiseta albiceleste desde su debut en octubre de 2020 frente a Bolivia.

El nivel de Medina en Olympique de Marsella hizo que Scaloni lo tenga en cuenta como central y lateral STEPHANE DE SAKUTIN - AFP

La llegada a este Mundial es, además, el cierre de un ciclo de superación personal, ya que su infancia en Villa Fiorito estuvo marcada por dificultades económicas que lo obligaron a trabajar desde los 12 años, donde recolectaba cartón junto a sus familiares. El propio futbolista recordó en diversas entrevistas que esa etapa fue un período de aprendizaje y unión, mientras mantenía firme el objetivo de convertirse en jugador profesional.

Aquel niño que recorría las calles de Fiorito hoy se encuentra ante el desafío de representar al país en la máxima cita mundialista, un logro que el mismo Medina resumió en su cuenta de Instagram: “No dejen de soñar nunca, por favor”. En el plano estrictamente táctico, su inclusión responde a una necesidad específica de Scaloni.

La conmovedora historia que publicó Facundo Medina tras ser convocado al Mundial 2026 Captura Instagram (@facumedina99_)

Ante la ausencia de un reemplazante natural para Tagliafico, el entrenador priorizó la capacidad de Medina para desempeñarse como zaguero, stopper o lateral. Sus virtudes técnicas, como la agresividad en la marca y la precisión en la salida desde el fondo, son los elementos que el cuerpo técnico buscó explotar en el debut mundialista, donde Argentina inició la defensa del título obtenido en Qatar 2022.