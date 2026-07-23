Facundo Medina, sobre la derrota en el Mundial: “Las imágenes siguen dando vueltas en mi cabeza”

A casi una semana de la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026, Facundo Medina reveló cómo repercutió en él haber quedado tan cerca de conseguir el título. El defensor compartió un sentido mensaje en sus redes sociales, en el que habló de la tristeza que todavía lo acompaña, pero también destacó el orgullo por el camino recorrido por el equipo.

El futbolista realizó la publicación dos días después del decisivo encuentro y reconoció que todavía repasaba mentalmente lo sucedido durante la definición. “Las imágenes siguen dando vueltas en mi cabeza”, admitió al describir las dificultades para procesar la caída por 1-0 en tiempo suplementario.

Medina acompañó sus palabras con fotografías que resumieron diferentes momentos de la Copa del Mundo: desde la intimidad del vestuario y los entrenamientos hasta los festejos junto a sus compañeros y el apoyo de su familia. La primera imagen, en blanco y negro, lo muestra sentado, con la cabeza inclinada y las manos entrelazadas después del partido.

El mensaje de Facundo Medina tras la final

“Dos días han pasado desde la final, y las imágenes siguen dando vueltas en mi cabeza”, comenzó el defensor en el texto publicado en su cuenta de Instagram.

El jugador explicó que transitaba sentimientos contrapuestos después del encuentro. Por un lado, valoró la actuación colectiva y el acompañamiento recibido durante todo el torneo; por el otro, reconoció el dolor provocado por haber estado a un paso de conquistar una nueva estrella.

“Estoy inevitablemente dividido entre un inmenso sentimiento de gratitud hacia nuestro grupo, el cuerpo técnico y nuestra afición, y una profunda tristeza por haber estado tan cerca de cumplir nuestro sueño”, escribió.

La seleccion argentina fue recibida por miles de hinchas

La selección argentina llegó al último partido con la ilusión de defender el título obtenido en Qatar 2022 y sumar su cuarta Copa del Mundo. Sin embargo, España se impuso por 1-0 durante el tiempo suplementario y dejó al conjunto dirigido por Lionel Scaloni con el subcampeonato.

Medina no ocultó que el resultado continuaba afectándolo incluso durante las horas de descanso. “La decepción sigue muy presente, las noches son cortas”, confesó. Pese a ello, sostuvo que el plantel debía valorar lo conseguido a lo largo de la competencia.

“Sinceramente creo que podemos sentirnos orgullosos de todo lo que hemos logrado y de la actitud que mostramos hasta el último minuto”, agregó.

El agradecimiento a los hinchas y una promesa hacia el futuro

En otra de las imágenes elegidas para acompañar la publicación, Medina aparece abrazado a sus familiares en una de las tribunas del estadio. También incluyó fotografías junto a Nicolás Tagliafico, sus compañeros de la selección y el cuerpo técnico, además de distintas postales de los festejos argentinos durante el Mundial.

El defensor dedicó especialmente unas palabras a los hinchas que acompañaron al equipo durante la competencia. “Gracias de corazón a todos los que estuvieron con nosotros, por el cariño, el apoyo y por hacernos sentir acompañados en cada momento”, expresó.

Entre las postales también aparece una imagen de todo el plantel reunido y otra de Lionel Messi celebrando junto a sus compañeros. De esa manera, el jugador buscó poner en primer plano la unión del grupo, en medio de las especulaciones sobre una “grieta” dentro del plantel.

Finalmente, Medina cerró el mensaje con una promesa que reflejó la intención de transformar el golpe en un nuevo impulso para el conjunto nacional: “Volveremos más fuertes”.