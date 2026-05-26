Apareció la joven argentina que era buscada en la costa de Chile

La argentina Lourdes Rosario Brizuela, que era intensamente buscada desde hacía cinco días en Chile cuando se perdió contacto con ella luego de que denunciara ante su familia que era perseguida, apareció sana y salva en la comuna chilena de San Fernando, a 130 kilómetros de Pichilemu, la zona costera donde reside desde diciembre de 2025.

El caso había generado preocupación tanto en la Argentina como en Chile después de que la Fundación Volviendo a Casa difundiera el pedido de búsqueda y confirmara que la joven salteña había perdido contacto con sus familiares el pasado 20 de mayo.

Según había trascendido, antes de desaparecer,establezcan Brizuela envió una serie de mensajes de WhatsApp en los que aseguraba sentir miedo porque un grupo de personas la seguía. Después de esas comunicaciones dejó de responder llamadas, videollamadas y mensajes, situación que llevó a su madre a radicar la denuncia y activar una búsqueda internacional.

“Hoy su familia teme seriamente por su integridad física y psicológica. Pedimos máxima difusión en la Argentina y en Chile”, habían señalado desde la Fundación Volviendo a Casa a través de un comunicado compartido en redes sociales.

Lourdes Rosario Brizuela había sido vista por última vez el pasado 20 de mayo en la ciudad chilena de Pichilemu. Apareció a 1600 kilómetros de distancia

Tras varios días de incertidumbre y hermetismo en torno a la investigación, finalmente se confirmó que la joven fue encontrada en buen estado de salud y que ya pudo comunicarse con su familia.

Ahora, su testimonio será clave para que los investigadores determinen qué ocurrió durante los días que estuvo desaparecida y establezcan si efectivamente existió una situación de persecución o si se trató de una ausencia voluntaria.

Brizuela había viajado a Chile en diciembre de 2025 y residía actualmente en Punta de Lobos, una localidad ubicada en las afueras de Pichilemu, uno de los principales destinos turísticos de la costa chilena.