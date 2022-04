Fernando Gago, la “cabeza del grupo” que encontró una identidad para Racing

Imprimió un estilo, convenció y disfruta de la respuesta. Fernando Gago tiene claro qué pretende para Racing y eso se traduce en un equipo que no detiene su andar y que se mantiene en la cima del torneo local. Tras la victoria de la Academia sobre Unión por 1 a 0, que le permitió al conjunto de Avellaneda igualar el récord del equipo de José Pizzuti en 1967 como nueve triunfos consecutivos, el DT fue muy claro en su mensaje y se comprende qué persigue para sus dirigidos: “ Soy la cabeza del grupo y trato de darle una identidad al equipo , pero con respecto a lo que han logrado los jugadores adentro de la cancha, el mérito es todo de ellos”.

No parece querer acomodar el discurso. Si bien como jugador no se ofrecía con frecuencia para dialogar con la prensa, en este momento, como director técnico, Gago sabe bien qué decir y cómo hacerlo: “ El plantel está en un nivel muy alto . Es todo mérito de ellos. Voy a buscar diferentes alternativas según cada rival, pero la entrega que muestran en los entrenamientos y en los partidos es algo que realmente me llena”, manifestó.

UN ESTÍMULO PARA SEGUIR CRECIENDO: Fernando Gago destacó la importancia de haber alcanzado el récord de Pizzuti y hacer historia en Racing. Ahora se viene Patronato en la #CopaDeLaLiga para buscar superarlo. pic.twitter.com/7yNO8UjQFL — SportsCenter (@SC_ESPN) April 17, 2022

No dejó espacios para las especulaciones respecto de la alineación de su equipo para futuros encuentros, trata de bajar una idea de cómo piensa que debe comportarse como conductor y de qué busca en la conformación de un grupo: “Jugarán siempre los futbolistas que mejor estén antes de cada encuentro, según cómo lleguen desde lo físico y lo que nos exija cada ocasión”.

Gago despertó en Racing y en la gente una conexión por la que no muchos apostaban; sin embargo, logró armar un equipo que tiene 24 puntos en la Zona 1 (donde se mantiene invicto), suma nueve triunfos consecutivos, seis en la Copa de la Liga, dos en la Copa Sudamericana y una en la Copa Argentina. Y con estos registros igualó la mejor racha del conjunto de Avellaneda en la era profesional.

“Es importante haber logrado algo histórico para este equipo, es un estímulo, porque eso lo lograron los jugadores. Es bueno haber progresado de la temporada hasta ahora. Se evolucionó en la forma de jugar y en la manera de convivir. Y es importante, es importante para los chicos”, dijo Gago, que logró que la Academia acumule 14 partidos sin perder (11 ganados y 3 empatados). El equipo ya anotó 28 goles y recibió 8. Ganó 9 partidos seguidos y hace 4 que no le convierten.