Se lo notó sereno, pero al mismo tiempo algo contrariado. Fernando Gago se fue de la Bombonera con el sabor agridulce de saber que el resultado es más que positivo para Racing, que después del 0 a 0 en la Bombonera definirá de local la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores con Boca, pero a la vez consciente de que su planificación del partido no resultó. O, mejor dicho, que Jorge Almirón le ganó esa partida de ajedrez en lo táctico.

Por eso, con seriedad resumió: “No podemos basar el resultado en relación con lo que planteamos antes del partido. Porque con el resultado podemos decir que fue bueno, pero también podemos decir que fue malo. Porque fue empate y nosotros vinimos a buscar una victoria. Todo es muy relativo. Quizá se vio una mejora en nuestro trabajo en el segundo tiempo, porque pudimos hablarlo en el vestuario, pensamos y analizamos todo lo que podía generar el rival, dónde nos podía dañar y dónde podíamos dañarlo. Y a partir de eso tuvimos más situaciones”.

Al exmediocampista, que antes del inicio se saludó cariñosamente con Sergio Romero (fueron compañeros de selección y juntos ganaron hace exactos 15 años el oro olímpico en Pekín 2008), no le gustó nada que le hayan planteado que su equipo cambió la actitud de un tiempo a otro. Y retrucó, sin medias tintas: “No hubo problemas de actitud. Desde el posicionamiento, sí, porque pudimos corregir y acomodarnos gracias a que en el entretiempo lo pudimos hablar. No fue una cuestión de actitud”.

También mostró los dientes cuando un periodista consideró que Racing fue a la Bombonera a especular: “Puede ocurrir que el partido no salga como uno cree y que no tenga situaciones. Pero a especular, no. Yo vine a dominar el partido y a tratar de ganar. Que hay un rival, sí. Que tuvimos menos situaciones que el rival, sí. Pero no vinimos a especular. Tuvimos situaciones. En un momento había cuatro delanteros del rival y necesitabamos 5 para defender. Y ahi arriba quedamos uno contra uno. Por ahí nos faltó tranquilidad en el último pase. Pero mejoramos en el posicionamiento, entendimos donde encontrar espacios para que ellos no nos gestionen la construcción del juego y a partir de eso empezar a dominar el juego”.

Sobre el ingreso de Juan Fernando Quintero, explicó: “Lo que buscamos fue encontrar un juego más interno con JuanFer para generar la superioridad ahí, aprovechar a Gastón (Martirena) más profundo y tener a JuanFer en una posición de superioridad contra los cinco de ellos”.

De cara al desquite, en Avellaneda, sintetizó: “En base al resultado sabemos que queda otro partido. Jugamos en nuestra casa y tenemos la posibilidad de aprovechar ese factor. Por momentos me quedo conforme con el resultado y por momentos no, porque creo que nos faltó cierta lectura para cortar los circuitos de ellos”. Y en relación a la posibilidad de que Roger Martínez sea de la partida, resumió: “Veremos cómo llega, Le queda casi una semana para el próximo partido de Copa y en el día a día evaluaremos cómo están sus condiciones para poder jugar”.

Lejos de evitar el tema, Gago también se refirió a lo que dijo Agustín Almendra en la previa: “Hablé con Agustín sobre sus declaraciones, pero no voy a opinar al respecto. Ya hablé con él”. Con respecto a los insultos que recibió el volante en la Bombonera fue claro: “Yo pasé muchos años en esta institución, me crié aquí. Agustín también. Por situaciones del fútbol él está jugando y yo estoy entrenando a Racing. Entonces no puedo opinar de lo que significa la gente o de lo que le hayan dicho a Agustín. Esto es fútbol y sabemos que es así”.

Por último, al ser consultado sobre lo que significaría dejar en el camino a Boca y avanzar a las semifinales de la Libertadores, resumió: “Tenemos una posibilidad linda de pasar de serie, y eso sería un logro grande para la institución, más allá de lo personal. No me gusta hablar de mí”.

Más voces albicelestes

Leonardo Sigali resumió ante las cámaras de Fox Sports: “Es una llave muy dificil, muy dura. Dos equipos que tienen muy buenas individualidades. Y el equipo demostró esa fortaleza, esa unidad. En estos primeros 90 no se vio buen fútbol pero sí esa garra que necesitábamos No creo que la responsabilidad ahora sea nuestra. Es una llave muy dura, muy dificil, con dos entrenadores muy tácticos, y creo que en Avellaneda nuevamente se dará un partido cerrado.”

En tanto Gabriel Arias, una de las figuras en la Bombonera, analizó: “Si bien generaron situaciones, no tuvieron claras. A nosotros nos faltó por momento tenerla un poco más y jugar. Son detalles a corregir que nos tendrán que servir para hacer una mejor vuelta. Para la revancha imagino un partido peleado, sabemos cómo son los partidos de Libertadores. Hay que descansar, hay que prepararse, corregir detalles y ver qué mejorar para pasar”.

LA NACION