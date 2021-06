Fernando Gamboa: el nuevo DT de Newell’s, reemplazante de Burgos, dirigió su primera práctica

Fernando Gamboa volvió hoy a dirigir la práctica de Newell’s este lunes después de 13 años, en el Complejo Deportivo Jorge Griffa, ubicado en el barrio Bella Vista en el sudoeste de la ciudad santafesina de Rosario. Asumió tras la salida de Germán Burgos. El Negro regresa al club donde se formó luego de haber comandado al plantel como entrenador en 2008, cuando dirigió un total de 19 partidos, cosechando 8 triunfos, 7 igualdades y 4 caídas. Su último trabajo en el fútbol argentino había sido en el ascenso, con Agropecuario, en la temporada 2017/18.

El “Negro” Gamboa, de 50 años, fue recibido esta mañana por el plantel profesional “rojinegro”, en el que faltaron el delantero Enzo Cabrera -afectado por un cuadro de Covid- y los tres jugadores que se desvincularon del club: los defensores Matías Orihuela y Manuel Guanini, y el volante ofensivo Mauro Formica. El marcador central Franco Escobar, quien se recuperó de una cirugía por una fractura del quinto metatarsiano sufrida a mediados de febrero último, practicó a la par del plantel, luego de hacerlo con el plantel de reserva.

Gamboa, que inició así su segundo ciclo en Newell’s, estuvo acompañado este lunes por sus colaboradores Edgardo Malvestiti (ayudante de campo) y Esteban Coppia (preparador físico), junto a Gustavo Arciprete, Gonzalo Marín y César Jaime, asistente técnico, preparador físico y entrenador de arqueros del club respectivamente.

Fernando Gamboa Instargram

Gamboa había sido crítico del sistema para conseguir trabajo en el fútbol argentino. Justamente, en una entrevista con LA NACION de hace menos de un mes, había dicho: “No me pasa sólo a mí, le sucede a muchos entrenadores. Diego Cagna hace unas semanas se fue a entrenar a Wilstemann…, ¿qué, no está preparado para trabajar en el fútbol argentino, casi no salió campeón de Primera con Tigre? Él hasta llegó a decir que no iba a dirigir más porque no tenía propuestas. Entonces duele, fastidia ver que ni se toman un rato para analizar qué hiciste, qué propones. Nadie tiene ninguna obligación de contratarte, pero no puede ser que no haya ni una oportunidad para sentarse a tomar un café. También pensé: ‘Quizás nadie te quiere Negro’. Pero cuando ves que hay entrenadores a los que echan por malos resultados en esta esquina del barrio, y a los cinco días, en la otra esquina, los contratan como los salvadores…, te duele”.

Y siguió con su descargo: “Pregunto: ese mismo dirigente que no se tomó ni media hora para ver mi propuesta, ¿tampoco se tomó media hora para analizar que acaba de contratar a alguien que hace un par de días lo echaron de otro lado por lo mal que le iba? Somos muchos los Gamboa, los Diego Cagna que queremos entrenar y siempre quedamos afuera. A la persona que no le fue bien, lo normal sería que tenga un parate para optar por otra gente, otras ideas. No. Dirigen siempre más o menos los mismos, y los mismos seguimos afuera. Y me duele. Me duele porque sé la historia, no soy tonto, soy un tipo del fútbol y ya cumplí 50. Sé lo que pasa y tengo el derecho de no estar de acuerdo con lo que pasa”.

Fernando Gamboa Instagram

Sobre su paso anterior en 2008, Gamboa pensó que le han pasado factura por ser uno de los entrenadores de la cuestionada gestión de Eduardo López : “Qué me han pasado factura, sí, claro, hasta gente de Newell’s se enojó, pero porque no sabía la realidad. No me fui por López, pero en ese momento no era libre para explicarlo. Me fui porque, debido a la comisión directiva que entraba, iba a tener que compartir el ambiente con una persona y se podía tensar el ambiente. Hoy, mirá vos, hablo con él sin problemas porque no soy un tipo rencoroso. Pero en ese momento pensé que le iba a hacer mal a Newell’s, y eso no me lo iba a permitir. El club venía de mil problemas, y si yo decía: ‘Me estoy yendo por vos, o por ustedes’, en lugar de ayudar, le iba a tirar tierra a la gente que había ganado las elecciones y debía conducir al club de mis amores. López fue el primero que me dijo ‘no te tenés que ir, vos sos más hincha de Newell’s que yo’. Fue el error más grande que cometí en mi vida como entrenador, y de alguna manera marcó mi carrera”.

Gamboa se sentía frustrado, pensaba por qué nunca había tenido la chance de volver a Newell’s: -”Nunca me imaginé que iba a pasar tanto tiempo, hasta ahora, sin tener la posibilidad de regresar. Con todo el derecho del mundo, todos decidieron no darme ninguna posibilidad. Los que conducen, deciden. Cuando yo veo que estuvo la posibilidad de Newell´s, no digo no me eligieron, digo ‘perdí’. Y me toco perder siempre. Muchos entrenadores se han ido en todos estos años y siempre llamaron a otro”, le dijo a LA NACION en mayo pasado.

Tras el arribo de Lucas Bernardi como manager, el teléfono de Fernando Gamboa sonó y ahora sí, tendrá al fin, la chance de revancha como entrenador de Newell’s.

Luciano Cingolani, uno de los jóvenes delanteros que tendrá Gamboa en Newell's Prensa Newell's

El mapa del plantel

Estos son los jugadores que tuvo a disposición Gamboa este lunes, en el arranque de su trabajo, según informó la página oficial de Newell’s:

Arqueros: Alan Aguerre, Ramiro Macagno y Williams Barlasina.

Defensores: Cristian Lema, Yonathan Cabral, Manuel Capasso, Santiago Gentiletti, Milton Leyendeker, Facundo Mansilla y Juan Freytes.

Laterales: Franco Escobar, Mariano Bittolo, Franco Negri, Manuel Llano y Facundo Nadalín.

Mediocampistas: Pablo Pérez, Jerónimo Cacciabue, Juan Sforza, Braian Rivero, Fernando Belluschi, Mateo Maccari, Diego Calcaterra, Nicolás Castro, Ramiro Sordo, Guillermo Balzi y Denis Rodríguez.

Delanteros: Maximiliano Rodríguez, Ignacio Scocco, Jonathan Cristaldo, Justo Giani, Alexis Rodríguez, Julián Marcioni, Luciano Cingolani y Francisco González.

