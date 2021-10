Torneo 2021: Newell’s despidió a Fernando Gamboa y ya son 11 los técnicos que se fueron en apenas 16 fechas

El número asombra, aunque es casi una costumbre. Once directores técnicos dejaron el cargo en 16 fechas del campeonato argentino.

El último en sumarse a esta lista es Fernando Gamboa, a quien Newell’s despidió después de la derrota de este sábado ante Gimnasia, en La Plata.

Los números del exzaguero, tras su segundo ciclo en el club donde se inició futbolísticamente, son muy malos. A lo largo de escasos cuatro meses (asumió el 12 de junio) dirigió a la Lepra en 16 partidos, de los cuales ganó cuatro, igualó otros tantos y perdió los ocho restantes.

Comunicado oficial: Fernando Gamboa dejó de ser el DT de #Newells



El Club le desea a él y a todo su cuerpo técnico el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales.



— Newell's Old Boys (@Newells) October 18, 2021

A pesar de ser un hombre de la casa, la CD que lidera Ignacio Astore le anunció a Gamboa que ya no será el DT. Cabe destacar que el Negro había sido designado por la dirigencia anterior, que perdió las elecciones hace un mes.

“Yo no pongo en duda mi continuidad. Trabajo todo el día para esto y estoy en el lugar que quiero. El partido con Aldosivi es el más importante”, declaró Gamboa tras la derrota con el Lobo, ya pensando el choque del próximo jueves. No será posible.

Miguel Angel Russo fue despedido en Boca por los malos resultados en el último semestre Bruna Prado - Pool AP

Los dos nombres que picaron en punta para hacerse cargo del plantel profesional son dos personas muy ligadas a la historia grande del club: Gabriel Heinze, despedido del Atlanta United de la MLS hace dos meses, y Eduardo Berizzo, reciéntemente desvinculado de la selección de Paraguay. Aunque la lista es más amplia.

La semana pasada, Omar De Felippe hizo las valijas de Atlético Tucumán. Su campaña resultó irregular: 10 victorias, 7 empates y 13 derrotas.

#LPF | #TorneoSocios 🏆



— Atlético Tucumán (@ATOficial) October 12, 2021

“Me voy con el dolor de tener que dejar una gran institución. Teníamos muchas ilusiones, pero en los últimos partidos no logramos los resultados y ésta es la mejor decisión para descomprimir y tratar de que esto vuelva a encauzar. Hay un buen plantel”, relató De Felippe, que no pudo armar un equipo estable, aunque no se escudó en ese contratiempo:

“Cuando se te caen tres o cuatro jugadores es complicado… Pero el fútbol cambió, River hace cambios todas las semanas y funciona igual”. Para el encuentro con Argentinos, el domingo a las 15.45, en el estadio José Fierro, Martín Anastasio y Sergio Ramos serán los encargados de conducir el grupo, a la espera de las definiciones.

Agradecer a Jugadores, Dirigentes y Personal de cada una de las áreas del club, que trabajaron con la mejor predisposición hacia nosotros.

— Omar De Felippe (@OmarDeFelippeDT) October 12, 2021

Los 11 entrenadores que se fueron desde que arrancó el Torneo 2021 fueron: Miguel Ángel Russo (Boca), Juan Antonio Pizzi (Racing) y Sergio Rondina (Arsenal), Leandro Martini y Mariano Messera (Gimnasia de La Plata), Gustavo Coleoni (Central Córdoba) y Sebastián Méndez (Godoy Cruz). Leonardo Madelón (Platense) y Juan Manuel Azconzábal (Unión) y Fernando Gago (Aldosivi), Omar De Felippe (Atlético Tucumán) y Fernando Gamboa (Newell’s).

Sebastián Méndez se fue de Godoy Cruz Prensa Godoy Cruz

Desde que se desató la pandemia mundial de Covid-19, apenas Marcelo Gallardo (River), el ‘Cacique’ Alexander Medina (Talleres) y Luis Zubeldía (Lanús) se mantuvieron en el cargo. Si se toma aquella fecha como partida, son 36 DT’s en 18 meses los que dejaron el puesto, una tendencia peligrosa que enseña que con público o sin hinchas en la cancha, proyecto sigue siendo una palabra que endulza los oídos y difícil de cumplir.