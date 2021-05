Final. Buffon dice que se irá de la Juventus y piensa en el retiro; ¿o vuelve a Parma?

Gianluigi Buffon, veterano arquero de Juventus, confirmó que no seguirá en el equipo de Turín cuando expire su contrato a final de temporada. A los 43 años, el futbolista analizará ofertas y una posibilidad es regresar a Parma, el club que lo formó, y que acaba de descender a la Serie B. También existe la chance de que deje la actividad profesional. “Mi futuro está claro: al final de la temporada dejaré definitivamente la Juve y luego veré si lo dejo o si encuentro una solución que me siga motivando. Tengo una tranquilidad olímpica”, afirmó Buffon en declaraciones a BeIn Sports.

Relegado a un rol secundario por el entrenador Andrea Pirlo, un contemporáneo suyo, Gianluigi Buffon decidió abandonar la Juventus a final de temporada. Había regresado a Turín en 2019 tras un breve paso por PSG, de Francia. AP

Cuando decida colgar los botines no será un retiro más: se trata del futbolista con más presencias tanto en la selección azzurra (176 partidos) como en la máxima categoría del Calcio (656 encuentros). “He dado todo en la Juventus y me ha dado todo. Hemos llegado al final de un ciclo y lo justo es que termine con la especulación”, agregó el decacampeón (diez títulos) italiano con la Vecchia Signora. Además, su vitrina suma cuatro títulos de Copa Italia y el Mundial con el seleccionado de su país en Alemania 2006.

De todas maneras, en esta temporada Buffon no ha tenido todo el protagonismo que creía merecer. La continuidad del arquero polaco Wojciech Szczesny relegó al guardavallas nacido en Carrara a un rol secundario dentro del equipo que dirige un contemporáneo suyo como Andrea Pirlo, y que marcha en un discreto quinto puesto a cinco jornadas del final. Buffon sí fue protagonista en la Copa, donde llevó al equipo a la final, que disputará contra Atalanta y que puede significar su último trofeo como futbolista profesional. El partido se disputará el próximo 19 de mayo.

Con la camiseta de Juventus, Gianluigi Buffon consiguió diez títulos de Serie A y cuatro de Copa Italia; el 19 de mayo puede sumar su quinta Copa si la Veccha Signora vence a Atalanta en la final. DeFodi Images - DeFodi Images

“No tuvimos continuidad. A veces ganamos, otras empatamos y también perdimos contra los equipos del Top 5. Pero siempre jugamos de igual a igual. Perdimos puntos estúpidos contra equipos más pequeños. Esto implica que somos un equipo que necesita dar pruebas de carácter”, apuntó Buffon en relación a esta temporada, errática e irregular de la Juventus.

Buffon también reveló que en agosto pasado informó al equipo de Turín que quería jugar en otro equipo que disputara la Champions. Su compromiso con el entrenador, Andrea Pirlo, hizo que permaneciera en Turín. “Tenía un compromiso con ellos. Como me considero una personal leal, no fallé y con mucho gusto me quedé”, recordó el arquero.

LA NACION