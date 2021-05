Mourinho, nuevo DT de la Roma: dijo que llega para “construir un camino ganador”

José Mourinho manifestó este martes sus sensaciones por haberse convertido en el nuevo entrenador de la Roma, cargo que asumirá una vez finalizada la presente temporada de la Serie A, ganada por el Inter, club que supo dirigir.

Mourinho, a través de su cuenta de Instagram, le agradeció a la familia Friedkin, dueña del equipo capitalino por haberlo elegido y hacerlo “parte de su visión”.

El portugués, que viene de dirigir al Tottenham en la Premier League, contó en la publicación: “Después de discutir con los propietarios y con Tiago Pinto (CEO), comprendí de inmediato cuán alta es la ambición de este club”.

La Roma, que no sale campeón desde la temporada 2000/01, con Fabio Capello como entrenador y Gabriel Batistuta como una de sus figuras, decidió no darle continuidad al ciclo de otro portugués: Paulo Fonseca.

Mourinho le deseó “mucha suerte” a su compatriota dio más detalles sobre la nueva oportunidad que se le presenta.

“Esta aspiración –de volver a ser protagonista-. y este impulso son los mismos que siempre me han motivado y juntos queremos construir un camino ganador en los próximos años. La increíble pasión de la afición de la Roma me convenció de aceptar el puesto y no veo la hora de empezar la próxima temporada”.

El anuncio se dio pocos días después de la consagración del Inter de Milán, tras nueve títulos consecutivos de la Juventus. Mou, precisamente, fue hasta estas horas, el último DT en sacar campeón al conjunto milanés, en 2010, año en el que ganó la Champions y el Mundial de Clubes.

LA NACION