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Flamengo - Estudiantes de La Plata: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juegan este miércoles desde las las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Flamengo vs. Estudiantes de La Plata, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Flamengo vs. Estudiantes de La Plata, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Flamengo y Estudiantes de La Plata se enfrentan este miércoles desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Estadio do Maracanã, en uno de los partidos del grupo A de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Flamengo viene de empatar ante Estudiantes de La Plata por 1-1 mientras que Estudiantes de La Plata llega de empatar ante Cusco por 1-1.

Todo lo que hay que saber

  • Flamengo vs. Estudiantes de La Plata
  • Hora: 21.30h
  • Partido correspondiente a la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Flamengo y Estudiantes de La Plata en la tabla de posiciones

El grupo A de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Flamengo, Estudiantes de La Plata, Independiente Medellín, Cusco.

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