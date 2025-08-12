Flamengo - Internacional: horario, TV y formaciones del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Flamengo y Internacional se enfrentan este miércoles 12 de agosto a las 21:30 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Libertadores.
En la anterior jornada, Flamengo viene de ganar 1-0 como visitante ante Deportivo Táchira, mientras que Internacional viene de ganar 2-1 con Bahia
