Flamengo vs. Bayern Múnich, por el Mundial de Clubes 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Flamengo y Bayern Múnich se enfrentan este domingo en el marco de los octavos de final del Mundial de Clubes 2025. El partido está programado para las 17 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos, con televisación de DSports y transmisión vía streaming por parte de DAZN. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Mengão se metió entre los 16 mejores de la Copa del Mundo tras finalizar en lo más alto del Grupo D con siete puntos, producto de dos victorias (2 a 0 vs. Esperance y 3 a 1 vs. Chelsea) y un empate (1 a 1 vs. Los Angeles FC). El equipo bávaro, por su parte, quedó segundo en el C con seis unidades, una menos que el líder Benfica, tras sendos triunfos frente a Auckland City por 10 a 0 y contra Boca por 2 a 1; y una derrota contra el conjunto luso por la mínima diferencia.

Flamengo está invicto en lo que va del Mundial de Clubes con un saldo de dos victorias y un empate MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Será el primer enfrentamiento de la historia entre Bayern Múnich y Flamengo.

El encuentro se disputa este domingo en Miami Gardens, Florida, Estados Unidos, y en la Argentina se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma DAZN. Quienes tengan contratado el servicio del cableoperador DGO (de DirecTV), por su parte, podrán acceder a la señal televisiva de manera online. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Será el noveno encuentro entre un equipo sudamericano y uno europeo en lo que va del Mundial de Clubes. Hasta el momento, los representantes del Viejo Continente tienen ventaja en el mano a mano con tres victorias (2 a 0 de Inter de Milán vs. River; 2 a 1 de Bayern Múnich vs. Boca, y 1 a 0 de Atlético de Madrid vs. Botafogo) contra dos de los equipos de Sudamérica (3 a 1 de Flamengo vs. Chelsea y 1 a 0 de Botafogo vs. PSG) y dos empates (2 a 2 en Benfica vs. Boca y 0 a 0 en Fluminense vs. Borussia Dortmund).

Una de los victorias de los equipos europeos frente a los sudamericanos fue en el partido entre Bayern Múnich y Boca KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Bayern Múnich corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.74 contra los 4.94 que se repagan por un hipotético triunfo de Flamengo. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.17.