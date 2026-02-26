Flamengo vs. Lanús, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Recopa Sudamericana
En el Maracaná, el Granate busca sumar otro título internacional como visitante
El ídolo presente
Lautaro Acosta está presente entre los hinchas de Lanús en el estadio Maracaná, para intentar presenciar otro título de su equipo, tras su retiro el año pasado.
Los hinchas Granates se hacen sentir
La gente de Lanús copa su sector del estadio Maracaná, para alentar a su equipo en busca del título.
¡SE HACEN SENTIR EN EL MARACANÁ! A poco más de una hora para el comienzo del partido, los hinchas de Lanús ya esperan por la vuelta de la #Recopa vs. Flamengo.
Formaciones confirmadas
Mauricio Pellegrino repite la base que ganó en la ida y confía en su delantero, Rodrigo Castillo.
El 11 de Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz (c), Jose Canale Domínguez, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Nicolás Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; y Rodrigo Castillo.
#JuegaLanús 🇱🇻 ASÍ FORMA EL GRANATE ESTA NOCHE
Felipe Luís apuesta a la jerarquía de su equipo y mantiene una estructura ofensiva, con Giorgian De Arrascaeta como eje creativo y Gonzalo Plata en ataque, que vuelve tras la suspensión del año pasado.
El 11 de Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Pereira, Danilo, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araujo; Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta (c), Samuel Lino; y Gonzalo Plata.
NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! Confira a #escalação do Flamengo para enfrentar o Lanus, pela DECISÃO DA RECOPA! #FLAxLAN
Una cuenta pendiente para Lanús
El club granate suma tres títulos internacionales: dos Copas Sudamericanas y una Copa Conmebol. Nunca ganó la Recopa Sudamericana. En 2014, tras conquistar su primera Sudamericana, cayó ante Atlético Mineiro, campeón de la Libertadores de ese año, con el que tuvo venganza el año pasado. Ahora vuelve a medirse con un equipo brasileño con la ambición de sumar una nueva estrella.
Flamengo llega cuestionado pese a su condición de campeón
El margen que dejó un 2025 inolvidable comienza a reducirse en el club más popular de Brasil. Silbidos y un Maracaná con claros en las tribunas marcaron el último partido, tras la goleada ante Madureira por el Torneo Carioca. La caída en La Fortaleza y un inicio irregular instalaron dudas en el vigente campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirão.
Ventaja mínima. Lanús ganó 1-0 la ida y busca sostener la diferencia en Brasil
Lanús se impuso por la mínima como local con un gol de Rodrigo Castillo, que regresó tras una lesión y marcó la diferencia luego de dos tantos anulados por offside. Fue superior en el desarrollo ante un Flamengo con escasas situaciones. Esta noche intentará defender el resultado en Río de Janeiro.
La terna arbitral para la final en Río de Janeiro
El uruguayo Gustavo Tejera será el árbitro principal. Nicolás Taran y Carlos Barreiro actuarán como asistentes, mientras que José Burgos será cuarto árbitro. En el VAR estará Andrés Cunha, con Miguel Araos como asistente.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Flamengo y Lanús por la Recopa Sudamericana
El campeón de la Copa Libertadores y el de la Copa Sudamericana definen la serie en el estadio Jornalista Mário Filho (Maracaná), desde las 21.30, en busca del título. Dirige Gustavo Tejera y transmiten ESPN y Disney+ Premium. También podes seguir el minuto a minuto por acá.
