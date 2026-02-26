Flamengo vs. Lanús, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Recopa Sudamericana

Mauricio Pellegrino repite la base que ganó en la ida y confía en su delantero, Rodrigo Castillo.

El 11 de Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz (c), Jose Canale Domínguez, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Nicolás Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; y Rodrigo Castillo.

#JuegaLanús 🇱🇻 ASÍ FORMA EL GRANATE ESTA NOCHE pic.twitter.com/RRLtAvwuIP — Club Lanús (@clublanus) February 26, 2026